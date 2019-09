Gde god da se okrenete na plaži američkog ostrva Asatig, na samom istoku SAD, stoje upozorenja "Ne dirajte konje". Međutim, većina turista to ignoriše, ubeđeni da divlje konje, koji slobodno tuda tumaraju, mogu da maze kao i one pripitomljene. I tu prave sulude greške.



Ista situacija je bila i sa ovim starijim gospodinom koji je uporno pratio životinju i mazio je. Sve dok mu konj nije dao do znanja da prestane sa tim i to na veoma bolan način.



(V.P.-Z.N.)

Kurir