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Ruska filmska ikona Natalija Fatejeva, proslavljena ulogama u ostvarenjima "Tri plus dva" i "Deca Dok Kihota", godinama je uživala u statusu umetnice naroda i ogromnoj naklonosti publike. Ipak, blistavu karijeru i reputaciju do koje je izuzetno držala trajno je okrenula mračna porodična tajna koja je vremenom isplivala na površinu.

Iza sebe ima dva braka - sa rediteljem Vladimirem Basovim i kosmonautom Borisom Jegorovim, u kojima je dobila sina Vladimira i ćerku Nataliju. Upravo je mlađa Natalija bila u središtu drame koja je zauvek narušila odnose u ovoj poznatoj porodici.

Pogledajte u galeriji fotografije Natalije Fatajeve:

1/5 Vidi galeriju Natalija Fatajeva Foto: Printscreen/X

Sve je počelo sredinom osamdesetih godina prošlog veka, kada je šestnaestogodišnja glumičina ćerka otišla na letovanje i zaljubila se u tri godine starijeg Maksima Koropcova, sina poznatog snimatelja. Iz te tinejdžerske ljubavi usledila je neočekivana trudnoća.

Pritisak na maloletnu ćerku

Saznanje o trudnoći izazvalo je potres u domu slavne glumice. U strahu od javnog skandala i narušavanja besprekornog ugleda, Fatejeva je od ćerke zahtevala da prekine trudnoću. Međutim, lekari su to odbili jer je trudnoća već bila u poodmakloj fazi. Budući otac u tom periodu nije bio u mogućnosti da reaguje jer je služio vojni rok.

Nakon što se maloletna Nataša porodila i rodila dečaka, glumica je, prema tvrdnjama, izvršila snažan pritisak na nju da potpiše odricanje od deteta. Beba je rođena ranije i bila je slabog zdravlja, a glumica je pred kolegrama i prijateljima navodno tvrdila da je novorođenče rođeno sa teškim anomalijama i trajno smešteno u specijalizovanu ustanovu. Istina je bila da je dečak predat domu za nezbrinutu decu.

Stariji brat otkriva istinu

Tajni plan Natalije Fatejeve prekinuo je njen stariji sin, Vladimir Basov mlađi. Zgrožen majčinim postupkom i saznanjem da mu je sestrić u sirotištu, odlučio je da stupi u kontakt sa Maksimovim roditeljima i otkrije im gde se nalazi njihov unuk. Porodica sa očeve strane reagovala je bez oklevanja - pokrenuli su proceduru usvojenja, preuzeli dečaka iz doma i dali mu ime Evgenij. Po povratku iz vojske, Maksim je saznao da je postao otac, a dečak je nastavio da odrasta u okruženju punom ljubavi.

Odrastanje uz laž i raspad porodice

Mali Evgenij je godinama odrastao u ubeđenju da su mu baka i deka zapravo roditelji, dok je sopstvenog oca doživljavao kao starijeg brata. Istina o njegovom poreklu predočena mu je tek kada je postao punoletan.

Ova dešavanja ostavila su nepopravljive posledice na porodicu. Ćerka Nataša ubrzo se udala i praktično prekinula svaki kontakt sa majkom, dok se i sin Vladimir potpuno distancirao od nje. Danas, u 91. godini, nekadašnja filmska zvezda živi sama i zaboravljena u svom stanu u Moskvi. Suočena sa ozbiljnim zdravstvenim problemima i otežanim kretanjem, Fatejeva dane provodi u potpunoj izolaciji, dok su njeni odnosi sa decom i unukom Evgenijem ostali trajno narušeni.

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