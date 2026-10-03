Slušaj vest

Kada se Džejn Fonda pojavila na modnoj pisti u Parizu, usledio je trenutak o kom ne prestaje da se priča u modnim krugovima. Slavna oskarovka je u 88. godini života izgledala doslovno besprekorno, pa nikome nije jasno kako joj polazi za rukom da u devetoj deceniji zrači takvom energijom i izgledom na kom bi joj pozavidele i višestruko mlađe koleginice, ali svaka joj čast.

Džejn Fonda Foto: Laurent VU / Sipa Press / Profimedia

U rubincrvenoj šljokičastoj haljini do poda sa elegantnim prorezom, sa uklopljenim crvenim štiklama, upečatljivim crvenim ružem na usnama i srebrnim bobom stilizovanim u meke talase, legendarna glumica prošetala je sa ogromnim samopouzdanjem i osmehom koji je osvojio celu publiku. Iako gazi devetu deceniju, Džejn Fonda je još jednom pokazala da su godine samo broj i da je prava elegancija potpuno vanvremenska.

Posebnu pažnju privukla je njena prepoznatljiva srebrno-seda kosa, koja je postala njen zaštitni znak u poslednjih nekoliko godina. Svoju prirodnu sedu kosu glumica je prvi put ponosno pokazala na dodeli Oskara 2020. godine, nakon što je poznati kolorista Džek Martin proveo čak 7 sati transformišući njenu plavu kosu kako bi se savršeno uklopila sa prirodnim sedim korenom.

Džejn Fonda Foto: Abdullah Firas/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Prilikom gostovanja u emisiji kod Elen Dedženeres 2021. godine, Džejn je otvoreno priznala koliko je srećna zbog te odluke, istakavši da joj je bilo dosta gubljenja vremena, novca i izlaganja hemikalijama. Glumica je objasnila da prihvatanje sedih ne znači odricanje od glamura.

Pored toga, promena boje kose uticala je i na njen stil odevanja, pa je u intervjuu 2025. godine otkrila da sada rado nosi svetlije nijanse poput žute i zelene. Za magazin Vog 2022. godine poručila da mladi ljudi ne treba da se plaše starenja jer je jedino važno očuvano zdravlje i unutrašnja energija.

Spektakl na pisti i zvezde svih generacija

Osim što je očarala prisutne svojim izgledom, Džejn Fonda je pokazala i koliko uživa na sceni. Tokom prolaska pistom uhvatila je za ruku 46-godišnju glumicu Kristen Bel i zaplesala sa njom, stvorivši jedan od najlepših trenutaka večeri. Na samoj završnici manifestacije pridružila se celokupnoj glumačkoj i modnoj ekipi, kada je iznenađujući muzički nastup izvela legenda muzike Selin Dion, otpevavši svoj čuveni hit iz 2002. godine "I'm Alive".

Foto: Laurent VU / Sipa Press / Profimedia

Pored Džejn Fonde, modnom pistom su prošetale zvezde različitih generacija, među kojima su bile 30-godišnja Kendal Džener, 34-godišnja Kara Delevinj, 51-godišnja Eva Longorija, 53-godišnja Hajdi Klum, 61-godišnja Vajola Dejvis, 63-godišnja Filipin Leroa-Bolje, 52-godišnja Ašvarija Raj i Simon Ašli.

Ovaj glamurozni skup održan je na čuvenom trgu Trg Žofr u Parizu, sa veličanstvenim Ajfelovim tornjem u pozadini, u okviru godišnje tradicionalne revije pod nazivom "Le Défilé" u organizaciji kozmetičkog giganta L'Oreal Pariz. Džejn Fonda, koja obavlja ulogu ambasadora ovog brenda već punih 20 godina, još jednom je dokazala da prave zvezde sijaju bez obzira na životno doba.

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Trening Eve Longorije