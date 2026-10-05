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Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Sultan Osman II je sateran u ćošak Foto: Promo

Sadržaj 81. epizode

Pobuna protiv sultana Osmana prerasta u otvorenu pretnju njegovom prestolu. Janičari okupljeni na hipodromu zahtevaju pogubljenje onih koje smatraju odgovornima za narušavanje poretka, dok Osman odbija da se pokori njihovim zahtevima. Iako ga ulema upozorava da bi pobunjenici mogli da spale grad, sultan odlučuje da im se suprotstavi, naređujući da se učenjaci zatvore dok se rulja ne raziđe. U međuvremenu, Kosem je očajna jer su njena deca nestala, a potraga za prinčevima ne daje rezultate.

Dok pobunjenici sve više napreduju ka dvoru, Osman ostaje bez podrške dela vojske i suočava se sa sve većim pritiskom da popusti. Situacija se dodatno komplikuje kada janičari počnu da zahtevaju sultana Mustafu, a zatim provale do njegovih odaja. Istovremeno, deca sultanije Kosem nalaze se u rukama Kilindir-age, koji ih po naređenju Dilrube sakriva, nameravajući da ih korste kao sredstvo ucene. Međutim, neko ih je pratio.

sultan Mustafa I je izbavljen iz tamnice Foto: printscreen/youtube/Muhteşem Yüzyıl: Kösem

Osman odlučuje da ispuni zahteve pobunjenika koji traže krv. Kada oni izvedu Mustafu iz njegove odaje i poklone mu se kao sultanu, sultanshvata da je izgubio kontrolu nad događajima. Njegov pokušaj da napusti dvor dodatno otežava činjenica da su pobunjenici zauzeli čamce i blokirali puteve za bekstvo. Za to vreme, Kosem saznaje da su joj prinčevi oteti, dok joj Halime i Dilruba postavljaju uslov od kojeg zavisi njihov život - mora da pristane da Mustafa stupi na presto.

Dok se Osman bori da pronađe izlaz iz sve opasnije situacije, Kosem pokušava da zaštiti svoju decu i spreči novo krvoproliće. U isto vreme, ona dobija vest da je sultan Osman živ, da je uspeo da se izbavi iz dvora i da su ga od pobunjenika sklonili odani vojnici. Dok između maćehe i pastorka dolazi do sudbonosnog susreta, Halime se konačno susreće sa svojim sinom Mustafom, ali je taj susret daleko bolniji nego što je očekivala.

Majka se posle 4 godine susrela sa sinom Foto: printscreen/youtube/Muhteşem Yüzyıl: Kösem

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