Slušaj vest

Zendaja i Brižit Makron našle su se među najzapaženijim gošćama revije modne kuće Louis Vuitton u Parizu, kojom je zaokružena tamošnja Nedelja mode. I dok su obe privukle pažnju upečatljivim modnim izdanjima, društvene mreže ubrzo su se usijale zbog njihovog susreta u prvom redu i jednog poteza holivudske glumice koji se mnogima nije dopao.

Zendaja je za ovu priliku odabrala glamuroznu interpretaciju uličnog stila. Pojavila se u farmerkama i upečatljivoj jakni sa karnerima, a oba komada potpisuje Louis Vuitton. Brižit Makron ostala je verna elegantnijem izrazu, pa je reviju pratila u sofisticiranom sivom odelu koje je kombinovala sa klasičnim salonkama.

Pogledajte u galeriji Zendajinu kombinaciju:

Zendaja na reviji modne kuće Louis Vuitton u Parizu Foto: BFA.com / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Reynaud Julien/APS-Medias/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Perusseau - @ppress_photography / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Brižit Makron prišla Zendaji, jedan detalj pokrenuo raspravu

Francuska prva dama već godinama rado bira garderobu i modne dodatke ove luksuzne kuće, a poznato je i da je bliska sa Bernarom Arnoom, predsednikom i izvršnim direktorom kompanije LVMH, u čijem sastavu posluje Louis Vuitton.

Arno je Brižit Makron dočekao po dolasku na reviju, nakon čega je ona prišla Zendaji, koja je sedela u prvom redu. Srdačno ju je pozdravila i pružila joj ruku, a glumica joj je uzvratila pozdrav, ali nije ustala sa svog mesta.

Upravo je taj trenutak ubrzo postao jedna od glavnih tema na društvenim mrežama. Deo korisnika ocenio je da je Zendaja trebalo da ustane kada joj je Brižit Makron prišla, dok su drugi njen postupak doživeli kao nedostatak poštovanja.

„Kakva nekultura“, „Draga mi je Zendaja, ali zaista je trebalo da ustane da se pozdravi sa Brižit Makron“, „Zašto, pobogu, nije ustala?“ i „Američka nekultura“, samo su neki od komentara koji su se pojavili na Instagramu.

Bonton postao važniji od modnih kombinacija

Prema pravilima klasičnog bontona, kada osoba koja stoji priđe nekome ko sedi kako bi se rukovala i pozdravila, ustajanje se najčešće smatra znakom poštovanja i lepih manira. Zbog činjenice da je reč o supruzi predsednika Francuske, pojedini korisnici društvenih mreža dodatno su naglasili i njen protokolarni status.

Sve se, pritom, dogodilo upravo u Parizu, zbog čega je scena izazvala još više komentara. Na snimcima sa događaja mogao se videti i Bernar Arno, a deo publike na mrežama pokušao je da protumači i njegovu reakciju na susret dve poznate dame.

Brižit Makron se potom susrela i sa Farelom Vilijamsom, kreativnim direktorom muških kolekcija modne kuće Louis Vuitton, a njihov susret bio je veoma srdačan.

Reviji u Parizu prisustvovale su i brojne druge poznate ličnosti, među kojima su bile glumice Ema Stoun i Katrin Denev, koje godinama sarađuju sa kućom Louis Vuitton.

Ne propustitePop kulturaKada ukrste snage dve ikone stila: Prva dama u boji godine, kraljica u najlepšoj nijansi plave
Kraljica Leticija, Brižit Makron
Pop kulturaModna lekcija prve dame Francuske: Brižit Makron pokazala kako se nosi najženstvenija nijansa sezone
Brižit Makron
Pop kulturaModni okršaj kraljice Kamile i Brižit Makron: One su dokaz da bela boja savršeno pristaje i ženama 60+
Brižit Makron, kraljica Kamila, Emanuel Makron
PlanetaPOZNATO ZAŠTO JE BRIŽIT OŠAMARAILA EMANUELA MAKRONA! Isplivali detalji sa kojom glumicom je navodno razmenjivao poruke, zbog čega je iznervirao suprugu (VIDEO)
Brižit Makron tokom posete Kini
Pop kulturaĆerka Brižit Makron u vezi sa 20 godina mlađim studentom, evo kako je reagovala prva dama Francuske
Tifani Ozijer, ćerka Brižit Makron sa 20 godina mlađim dečkom
Pop kultura"Ako dođu glupe kučke, izbacićemo ih!" Brižit Makron uhvaćena kako vređa žene, a Francuzi ne veruju šta čuju
Brižit Makron tokom posete Britaniji profimedia-1020363167.jpg

 Video: Sve o skandalu Brižit Makron