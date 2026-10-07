da li je ovo previše

da li je ovo previše

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Zendaja i Brižit Makron našle su se među najzapaženijim gošćama revije modne kuće Louis Vuitton u Parizu, kojom je zaokružena tamošnja Nedelja mode. I dok su obe privukle pažnju upečatljivim modnim izdanjima, društvene mreže ubrzo su se usijale zbog njihovog susreta u prvom redu i jednog poteza holivudske glumice koji se mnogima nije dopao.

Zendaja je za ovu priliku odabrala glamuroznu interpretaciju uličnog stila. Pojavila se u farmerkama i upečatljivoj jakni sa karnerima, a oba komada potpisuje Louis Vuitton. Brižit Makron ostala je verna elegantnijem izrazu, pa je reviju pratila u sofisticiranom sivom odelu koje je kombinovala sa klasičnim salonkama.

Pogledajte u galeriji Zendajinu kombinaciju:

1/5 Vidi galeriju Zendaja na reviji modne kuće Louis Vuitton u Parizu Foto: BFA.com / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Reynaud Julien/APS-Medias/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Perusseau - @ppress_photography / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Brižit Makron prišla Zendaji, jedan detalj pokrenuo raspravu

Francuska prva dama već godinama rado bira garderobu i modne dodatke ove luksuzne kuće, a poznato je i da je bliska sa Bernarom Arnoom, predsednikom i izvršnim direktorom kompanije LVMH, u čijem sastavu posluje Louis Vuitton.

Arno je Brižit Makron dočekao po dolasku na reviju, nakon čega je ona prišla Zendaji, koja je sedela u prvom redu. Srdačno ju je pozdravila i pružila joj ruku, a glumica joj je uzvratila pozdrav, ali nije ustala sa svog mesta.

Upravo je taj trenutak ubrzo postao jedna od glavnih tema na društvenim mrežama. Deo korisnika ocenio je da je Zendaja trebalo da ustane kada joj je Brižit Makron prišla, dok su drugi njen postupak doživeli kao nedostatak poštovanja.

„Kakva nekultura“, „Draga mi je Zendaja, ali zaista je trebalo da ustane da se pozdravi sa Brižit Makron“, „Zašto, pobogu, nije ustala?“ i „Američka nekultura“, samo su neki od komentara koji su se pojavili na Instagramu.

Bonton postao važniji od modnih kombinacija

Prema pravilima klasičnog bontona, kada osoba koja stoji priđe nekome ko sedi kako bi se rukovala i pozdravila, ustajanje se najčešće smatra znakom poštovanja i lepih manira. Zbog činjenice da je reč o supruzi predsednika Francuske, pojedini korisnici društvenih mreža dodatno su naglasili i njen protokolarni status.

Sve se, pritom, dogodilo upravo u Parizu, zbog čega je scena izazvala još više komentara. Na snimcima sa događaja mogao se videti i Bernar Arno, a deo publike na mrežama pokušao je da protumači i njegovu reakciju na susret dve poznate dame.

Brižit Makron se potom susrela i sa Farelom Vilijamsom, kreativnim direktorom muških kolekcija modne kuće Louis Vuitton, a njihov susret bio je veoma srdačan.

Reviji u Parizu prisustvovale su i brojne druge poznate ličnosti, među kojima su bile glumice Ema Stoun i Katrin Denev, koje godinama sarađuju sa kućom Louis Vuitton.