Slušaj vest

Ela Blu Travolta (26) ne bavi se samo manekenstvom već i glumom i muzikom. Još kao devojčica pojavila se sa ocem Džonom Travoltom u filmu Old dogs. Talentovana je za pevanje o čemu govori njen singl DIzzy, a dobije pohvale i zbog svojih uspeha u manekenstvu. I najveća postignuća je tek čekaju.

Slavni Džon Travolta izjavio je da želi da obezbedi budućnost svoje dece, ali i da im pomogne u onome čime vole da se bave pa je tako Elu učio tajnama glumačke profesije. Ova godina donela je njihovu saradnju na filmu Propeller One-Way Night Coach, koji je on režirao.

Džon i Ela Blu Foto: Daniele Cifala / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Bio je to zapravo njegov rediteljski debi zasnovan na knjizi za decu koju je on napisao 1997. godine. Ela u tom filmu igra stjuardesu Doli, a Travolta je rekao da je za tu rolu bila potrebna "magična konekcija“ i bezvremenska elegancija kakvu poseduje njegova ćerka.

Uporedio ju je sa Grejs Keli i Odri Hepbern, a slična poređenja pratila su i Elinu majku Keli Preston, čuvenu glumicu koja je važila za jedno od najlepših lica u Holivudu i bila prepoznatljiva po svojoj prirodnoj lepoti.

O Eli se ranije pričalo da je po crtama lica očev klon, a kako odrasta, postaje sve izraženiji i uticaj gena njene majke pa se komentariše da je "njeno lice odraz genetike 50:50", kao i da poznata naslednica danas izgleda upravo onako kako bi i oni zamislili ćerku Džona Travolta i Keli Preston.

Ela Blu Travolta Foto: Ouzounova / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Kada se pogleda Ela Blu Travolta, jasno je čija je naslednica, a što je još važnije, genetika joj je donela brojne talente. "Tako sam ponosan na svoju devojčicu", poručio je slavni glumac nakon što je njegova ćerka počela da ostvaruje velike uspehe na početku karijere.

Neretko je poznata naslednica pratila oca na crvenom tepihu poslednjih godina. Ranije je na gala manifestacije odlazila i sa majkom, a 2020. doživela je veliki gubitak kada je čuvena Keli Preston izgubila bitku sa rakom dojke.

Foto: KEVIN WINTER / Getty images / Profimedia

Od te vrste kancera preminula je i majka Džona Travolte kao i bivša devojka slavnog glumca.

Travolta je u braku sa čuvenom glumicom Keli Preston bio od 1991. do njene smrti 2020. godine.

"Njena ljubav i život pamtiće se zauvek", rekao je Travolta o Keli. Poznati par je u dugogodišnjem braku dobio troje dece, ćerku Elu i sinove Džeta i Bendžamina.

Najstariji Džet rođen je sa Kavasaki sindromom, bio je autističan i bolovao od epileptičnih napada. Dok su bili na porodičnom odmoru na Barbadosu, dečak je usled izuzetno jakog napada, udario glavom o kadu i umro. Imao je 16 godina.

"Istina je da nisam znao da li ću uspeti da preživim to. Život mi više nije zanimao, trebalo je dosta vremena da se oporavim", rekao je o smrti svog sina.

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Džon Travolta i Olivija Njutn Džon pevaju hit iz Briljantina