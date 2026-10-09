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Objavljeni su novi sudski dokumenti i godišnji izveštaj koji je podneo zvanični izvršitelj imovine i testamenta čuvenog Majkla Džeksona, Džon Branka.

Dokumenti do detalja otkrivaju kako se troše milioni iz imperije čija se ukupna vrednost procenjuje na više od milijardu dolara. Glavni korisnici ove ogromne imovine su pevačeva deca Princ, Paris i Bigi, kao i njegova majka Katerin.

Princ Džekson, Paris Džekson
Deca Majkla Džeksona - Princ, Paris i Bigi Foto: GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia

Najveću pažnju u javnosti privukli su neobični i naizgled sitni detalji na koje odlaze hiljade dolara. Za pevačevu majku Katerin opredeljeno je preko četiri miliona dolara koristi, ali su se među pravnim troškovima i velikim računa našle i prilično neočekivane stavke. Iz Džeksonovog fonda plaćeno je čak 242 dolara za balone, 1.200 dolara u poslastičarnici "Chocolate Art Lab", 145 dolara za tortu u "Cordie Cakes", kao i hiljade dolara za ketering, čišćenje i iznajmljivanje opreme za događaje.

Deca ne štede očeve pare
Ni pevačeva deca ne zaostaju kada je u pitanju trošenje novca iz testamenta. Ćerka Paris dobila je oko 6,3 miliona dolara tokom godine, što je pokrilo njene poreske dugove, pravne takse, ali i troškove održavanja kuće od 309.000 dolara, putovanja i skladištenje automobila.

Majkl Džekson
Majkl Džekson Foto: g49 / Zuma Press / Profimedia

Sin Princ primio je oko 6,4 miliona dolara, od čega je skoro 4,9 miliona otišlo na porez, dok je deo novca pokrio i njegovu karticu za gorivo. Najmlađi sin Bigi dobio je oko 3,1 milion dolara za poreze, troškove stanovanja i račune za ekspres trake.

Iako je legenda pop muzike preminula 25. juna 2009. godine u 50. godini, njegova imperija i dalje obara rekorde po zaradi zahvaljujući nagrađivanom mjuziklu na Brodveju i spektaklu u Las Vegasu koji je produžen sve do 2030. godine.

(Kurir.rs/Mondo)

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