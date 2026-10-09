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Održavanje kuhinjskih aparata često padne u drugi plan, iako redovna briga direktno utiče na njihov rad i dugovečnost. Kada se uređaji dugo ne čiste, prljavština se nataloži arerne, koje su u upotrebi gotovo svakodnevno, postaju posebno kritične. Eliminisanje skorelih naslaga i zalepljenih ostataka hrane ključno je da bi rerna funkcionisala bez greške. Poznata autorka sa TikToka i stručnjak za domaćinstvo, Šantel Mila, otkrila je izuzetno delotvoran metod kojim bez ikakvog napora vraća rerni stari sjaj.

Domaći preparat za staklena vrata

Zaboravite na agresivne hemijske preparate iz prodavnice, jer su za ovu smesu dovoljne svega dve namirnice iz kuhinje. Sve što je potrebno jesu deterdžent za pranje posuđa i soda bikarbona.

Kako očistiti rernu prirodnim sredstvima Foto: Shutterstock

Postupak je jednostavan: sipajte deterdžent za sudove pravo na unutrašnje staklo vrata, pa ga pospite jednakom količinom sode bikarbone. Alternativno, ove sastojke možete u posudi sjediniti u ujednačenu pastu, uz dodatak nekoliko kapi vode ukoliko je smesa previše gusta.

Hrapavim delom sunđera utrljavajte smesu dok se ne stvori pena. Ostavite pripremljenu pastu da deluje kratko vreme kako bi omekšala sagorelu masnoću i skorele naslage. Na kraju, sve prebrišite vlažnom krpom ili čistim sunđerom, nakon čega će staklo ostati potpuno prozirno i bez tragova prljavštine.

Rešenje za unutrašnjost rerne

Ova kombinacija jednako je efikasna i za eliminisanje skorele masnoće iz same unutrašnjosti rerne. Kod najupornijih fleka, preporučuje se da napravljena pasta odstoji u rerni tokom cele noći. Narednog jutra, krpom detaljno prebrišite sve površine i temeljno uklonite sve oslabljene naslage prljavštine.

Kako očistiti rernu prirodnim sredstvima Foto: Profimedia

Zašto ova kombinacija besprekorno radi?

Soda bikarbona poseduje bazni sastav, zbog čega sa lakoćom razgrađuje kiseline prisutne u masnoćama i olakšava njihovo skidanje. Pored toga, deluje kao blag abraziv koji mehanički skida zagorelu hranu bez opasnosti od grebanja površina. S druge strane, tečnost za sudove deluje kao emulgator koji vezuje čestice ulja i omogućava da se one sa lakoćom speru vodom. Surfaktanti u deterdžentu deluju dvostruko - istovremeno privlače vodu i vezuju se za masnoću, stvarajući stabilnu smesu koja se spira bez ikakvog trljanja.

(Kurir.rs/express.co.uk)

Pogledajte video: Kako očistiti rernu