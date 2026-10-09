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Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Izdajnici su svuda oko sultana Foto: Promo

Sadržaj 85. epizode

Posle deset godina tokom kojih je sultanija Kosem kao regent upravljala Osmanskim carstvom, sultan Murat IV odlučuje da preuzme vlast u svoje ruke. Međutim, njegov pokušaj da uspostavi red nailazi na snažan otpor pobunjenika, koji zahtevaju glave njegovih najodanijih ljudi i sve otvorenije dovode u pitanje njegovu vlast. Kada od Murata zatraže da im preda Hafiz-pašu, sultan se suočava sa teškim izborom, dok Kosem pokušava da ga ubedi da se povuče kako bi sačuvao život i sačekao pravi trenutak za obračun.

Iako joj je jasno koliko je situacija opasna, Kosem ne uspeva da zaustavi sina. Murat odlučuje da se lično pojavi pred pobunjenicima, a njihovi zahtevi postaju sve veći. Ne verujući njegovim uveravanjima da su prinčevi živi, oni zahtevaju da ih vide i traže obećanje da im sultan neće nauditi. Bajazit, sin sultana Ahmeda I i sultanije Gulbahar, tada izlazi pred okupljene i otvoreno im se suprotstavlja, dok veliki vezir i šejhul-islam pokušavaju da spreče novo krvoproliće.

Sultan Murat je besan zbog stanja u zemlji Foto: Promo

U međuvremenu, daleko od Istanbula, princeza Farija beži prema Osmanlijama. Nakon ubistva kardinala Markusa, Vatikan je proglašava odgovornom, a ona veruje da u rukama ima informaciju zbog koje će Murat morati da je sasluša. Dok se približava Carigradu, u palati se odvijaju nove intrige, a Kosem sve više brine zbog sinovljevih tajanstvenih odlazaka i odluka koje donosi bez njenog znanja.

Murat, međutim, više ne želi da uzmiče. Nakon što sazna da iza pritisaka i pretnji stoji i suprug njegove sestre, priprema potez kojim namerava da pokaže ko je pravi gospodar carstva. Otvoreno će se suočiti ljudima kojima je verovao, međutim oni koji vuku sve konce se i dalje kriju duboko pod zemljom. Dok njegovi neprijatelji pokušavaju da se opravdaju, Murat poručuje da niko neće biti pošteđen i pokazuje da je vreme kompromisa prošlo, pred svima najavljujući početak svoje epohe.

Sultan je odlučio da se reši izdajnika Foto: Promo

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