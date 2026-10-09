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Glumica Marina Ćosić nalazi se pred sam porođaj i odbrojava dane do dolaska drugog deteta, dok u porodičnom okruženju sa suprugom Nikolom i petogodišnjom kćerkicom Sofijom sa radošću iščekuje proširenje porodice. Poznata dramska umetnica podelila je kako se oseća tokom drugog stanja, kakve je emocije kod najmlađe članice izazvala saznanje o pridošlici, ali i koje je ključne životne lekcije usvojila otkako je postala majka.

Iako su ona i suprug već izabrali potencijalno ime za bebu, glumica ne isključuje mogućnost da se ta odluka promeni u poslednjem momentu. Posebno dirljiv bio je trenutak kada su lepe vesti podelili sa malom Sofijom.

Pogledajte u galeriji fotografije Marine Ćosić sa porodicom:

1/8 Vidi galeriju Marina Ćosić se udala i verila istog dana u septembru 2020. godine Foto: Instagram/marinacosic

"Sofija je najdivnije na svetu reagovala kada smo joj saopštili. Ne bih iznosila detalje, prilično su privatni, ali je reagovala onako kako ja nikada ne bih pretpostavila da jedno malo dete od pet godina može da reaguje. Imamo ime koje nam se za sada sviđa, ali nikad se ne zna – možda se promeni do porođaja," bila je iskrena glumica za Story.

Razlike u odnosu na prvu trudnoću

Glumica ne krije da se trenutno blagosloveno stanje znatno razlikuje od prvog, uglavnom zbog već postojećih obaveza u kući i drugačijeg tempa svakodnevice. Ipak, ova faza pomogla joj je da izgradi bolji odnos prema sopstvenim potrebama.

"Ova trudnoća mi je po svemu drugačija. Em sam starija i zaposlenija, imam dete koje ima svoje obaveze, želje i potrebe, em sam nekako sve zaboravila, pa sve prolazim ispočetka. Svakako da sam ovaj put sebi dozvolila da, kad mi nije do nečega, jednostavno ne moram to da radim," rekla je Marina za Story.

Odnos sa suprugom

Osvrnuvši se na brak i raspodelu poslova oko domaćinstva i kćerke, Marina je opisala dinamiku koja vlada u njihovom domu.

"Zavisi kako kad. Kada je na poslu ceo dan, uveče mu tražim pomoć oko određenih stvari koje mi u tom trenutku predstavljaju ozbiljan napor, a kada smo zajedno ceo dan, primećuje i samostalno preuzima odgovornost, bez pogovora. Verujem da bi to bilo još izraženije kada bih ja sebi još malo dopustila da je traženje pomoći sasvim u redu i kada si dobro, a ne samo kada si došla do zida i kada si bez snage."

Majčinstvo je promenilo

Govoreći o tome na koji način ju je uloga majke promenila, Marina je izdvojila važne spoznaje o komunikaciji, strpljenju i pristupu najmlađima.

"Granici i nepotrebnosti preteranog objašnjavanja svojih potreba. Naučilo me je da komuniciram mnogo direktnije i lakše. Da je u redu da nisi u svemu dobar i da sve možemo da naučimo. Naučilo me je strpljenju, staloženosti i opservaciji pre reakcije. Naučilo me je i da ćaskam, s obzirom na to da sam ja jedna od onih koji mrze ćaskanja. Deci je ono potrebno za otvaranje tema i razgovor koji nije opterećujući," zaključila je glumica za Story.

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