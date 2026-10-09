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Nakon što ju je rođeni otac, Entoni Koks, "kidnapovao" kada je bila devojčica od sedam godina, njena majka Joko Ono i očuh Džon Lenon odlučili su da se presele u Njujork sa ciljem da je pronađu. Nakon 30 godina Kjoko je podigla slušalicu i pozvala svoju majku Joko, koja sada ima 93 godine.

- Kada ljudi čuju moju priču, ne razumeju kako je to izgledalo pre Fejsbuka. Moja mama i Džon su činili sve što su mogli da mi se obrate - započela je svoju priču Kjoko (61) za Dejli Mejl i ističe da sve te godine nije znala da je majka i očuh traže, kao i da je svoje detinjstvo provela odrastajući u kultu.

U galeriji pogledajte fotografije Joko Ono i Džona Lenona:

Džon Lenon Foto: Courtesy Everett Collection / Everett / Profimedia, Profimedia

Naime, drugi suprug Joko Ono i Kjokoin otac, Entoni Koks, prekršio je sudsku zabranu i faktički je oteo dok je borba za starateljstvo nad njom, tada sedmogodišnjom devojčicom, i dalje bila u toku.

- Zvučim kao da nemam osećanja. Ali ja sam tada živela na farmi u Ajovi, nismo imali televizor. Mnogi ljudi ne razumeju da takav način života postoji - nastavila je Kjoko i dodala da je njena majka, u to vreme, uveliko bila udata za čuvenog Džona Lenona - pevača i gitaristu kultne grupe "Bitls", koji je ubijen decembra meseca 1980. godine.

Nepunih 10 godina te stravične tragedije, 1971, Entoni i njegova nova supruga Melinda Kendal odveli su Kjoko u Španiju i upisali je u predškolsku ustanovu za meditaciju na Majorki. Joko Ono i Lenon čim su, preko svojih advokata, saznali gde se nalazi njena ćerka otputovali su u Španiju sa namerom da vrata Kjoko, ali uhapšeni su u hotelskoj sobi pod optužbom da su pokušali otmicu.

Nakon svega, Entoni i Joko su završili na sudu gde se nastavila bitka oko starateljstva, a na pitanje sa kim želi da živi, iako isprva nije želela da odgovori, na kraju na nagovor sudije Kjoko je odabrala oca. 

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Joko Ono, Kjoko Ono, Džon Lenon Foto: KEYSTONE Pictures USA / Zuma Press / Profimedia

- Rekla sam "sa tatom" i mama je bila jako uznemirena. Osećala sam kao da sam morala da donesem nemoguć izbor - ispričala je Kjoko i dodala da je za svoju odluku, kao dete tada, imala validno objašnjenje.

- Moja mama i Džon su bili neverovatno zauzeti ljudi. Kada bih boravila kod njih, uglavnom sam bila s dadiljom, i ponekad ih ne bih ni videla ceo dan. A s tatom i maćehom, ja sam bila njihovo jedino dete - objasnila je Kjoko i dodala da se ubrzo nakon završenog suđenja sa ocem vratila u SAD.

Međutim, iako je njena majka Joko imala pravo na posete, njen otac Entoni je za Badnje veče 1971. godine odbio da dovede Kjoko kod nje.

- Kada smo napustili Hjuston, bili smo u bekstvu. Otišli smo u Los Anđeles, pa u crkvu povezanu s našom crkvom iz Hjustona i primili su nas na kratko vreme. Zatim su rekli: "Molili smo se za vas i zaključili da zaista treba da vratite Kjoko njenoj majci", što moj tata nije želeo da čuje - kazala je i dodala da su nakon toga priključili kultu "The Living Word Fellowship" koji je ukinut 2018. godine zbog optužbi za seksualno uznemiravanje.

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Joko Ono Foto: Profimedia

- Danas, kao odrasla osoba, najveća ironija mi je to što smo, na neki način, pobegli iz kulta kada smo napustili Bitlse, Džona i Joko. Ljudi su fanatični po tom pitanju, gotovo kao članovi kulta - objasnila je Kjoko pa nastavila: - Bila sam veoma uplašena tim nivoom slave. Zato je život u toj jednostavnoj hrišćanskoj zajednici delovao sigurno, kao lakši život.

Kjoko je takođe istakla da tokom života sa ocem stalno napominjala da želi da stupi u kontakt sa svojom majkom, ali da je govorenje o Joko i Džonu Lenonu bilo zabranjeno, a svako pitanje ignorisano. Godine 1992. Kjoko se udaje za Džima Helfriha, postaje učiteljica i odlučuje da pozove svoju majku Joko.

- Do tada sam već šest godina predavala u državnoj školi. I stvarno sam počela da razumem decu i porodice bolje nego što su moji roditelji ikada razumeli. Mama je odmah želela da me vidi, i počele smo da provodimo vreme zajedno - ispričala je Kjoko koja danas živi daleko od svega.

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Kjoko i Joko Ono Foto: printscreen/youtube/Facts Verse

Od svog supruga Džima razvela se 2018. godine, a u braku sa njim dobila je dvoje dece – Emi (27) i Džona (25). Međutim, iako su prošle decenije, Kjoko je želela da konačno javno istupi sa istinom i ispriča kako je zaista bilo. Joko Oko i Džon Lenon imali su jednog sina, Šona (49), dok je Džon iz prethodnog braka sa Sintijom Lenon imao sina Džulijana (62).

- Nisam zainteresovana da budem javna ličnost. Ali ja sam i dalje ćerka svoje majke, i želim da se priča ispriča kako treba - kazala je Kjoko i istakla da je oprostila svima koji su trebali da je štite dok je bila dete.

- Svi su oni tada bili kao deca. Bili su kao mala deca, svi do jednog. To je stvarno ludo. Biti roditelj, to je zaista težak zadatak - zaključila je Kjoko.

(Kurir.rs/NYPost)

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