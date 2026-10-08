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Crvena kožna jakna koju je nosio američki pevač Majkl Džekson u kultnom spotu za pesmu „Thriller“ uskoro će se naći na aukciji.

Džekson, koji je preminuo 2009. godine u 50. godini, upravo je ovom jaknom ostavio jedan od najupečatljivijih modnih tragova u istoriji muzike. Aukcijska kuća Julijen's Auctions ponudiće je na prodaju 7. decembra 2026. godine u Abu Dabiju.

Jakna već oborila rekord

Ovaj komad garderobe već ima impresivnu istoriju. Ista jakna prodata je 2011. godine za čak 1,8 miliona dolara, čime je tada postavila rekord. Napravljena je od teleće kože i smatra se jednim od najpoznatijih predmeta povezanih sa karijerom kralja popa.

Ovoga puta aukcijska kuća još nije objavila procenjenu vrednost jakne, već navodi da će cena biti dostupna na zahtev zainteresovanih kupaca. S obzirom na njenu istoriju i prethodnu rekordnu prodajnu cenu, jasno je da će potencijalni kupci morati da izdvoje ogromnu sumu novca.

Na aukciji i drugi legendarni predmeti

Jakna, međutim, neće biti jedini predmet iz Džeksonove karijere koji će se naći pod čekićem. Na aukciji će biti ponuđene i mokasine koje je nosio u spotu „Thriller“, kao i čuvena srebrna rukavica koju je pevač nosio tokom svog prvog televizijskog izvođenja legendarnog „moonwalka“.

Džekson je taj čuveni plesni pokret izveo 1983. godine u okviru specijalne emisije „Motown 25“, čime je dodatno učvrstio svoj status jedne od najvećih zvezda u istoriji popularne muzike. Za ljubitelje Majkla Džeksona, predmeti koji će se naći na aukciji predstavljaju mnogo više od običnih komada garderobe – oni su deo istorije muzike i karijere jednog od najuticajnijih izvođača svih vremena.