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GlumicaSigorni Viver rođena kao Suzan Aleksandra Viver ima izuzetno neobičnu i fascinantnu životnu i poslovnu priču. Ime je promenila u tinejdžerskom periodu, živela je u komuni, a njena visina predstavljala joj je veliki problem u karijeri.

Promenila je ime sa 14 godina

Njeno pravo ime je Susan. Sa 14 godina, nakon što je pročitala roman Veliki Getsbi (F. Scott Fitzgerald), odlučila je da promeni ime u Sigurni inspirisana sporednim likom iz knjige (Sigurni Hauard). Već tada je bila veoma visoka i smatrala je da kratko ime "Sue" uopšte ne odgovara njenoj stasitoj pojavi.

Sigorni Viver Foto: Christophe Brachet/Star promo

Visina koja joj je na početku kočila karijeru

Sigorni je visoka 182 cm (oko 188 cm u štiklama). Već sa 14 godina dostigla je svoju punu visinu, zbog čega su je profesori na Yale-u često zapostavljali, govoreći joj da nema perspektivu kao glavna glumica jer je visoka i "nedovoljno ženstvena". Često je gubila uloge jer su muški glumci odbijali da glume pored žene koja je viša od njih.

Njen otac, Silvester "Pat" Viver, bio je predsednik TV mreže NBC i čovek koji je stvorio kultne emisije The Today Show i The Tonight Show. Njeno obezbeđeno poreklo navelo ju je da u mladosti istražuje kontrakulturu.

Živela je u komuni i spavala u drvetu

Tokom studija na Stanfordu krajem 1960-ih, prihvatila je hipi pokret. Neko vreme je živela u komuni u gradu Los Altos Hills, gde je spavala u improvizovanoj kućici u drvetu i oblačila se u vilinske kostime.

Sigorni Viver Foto: Christophe Brachet/Star promo

Kultni detalji iz filmske karijere

Lik Ripli u originalnom scenariju za film Alien (1979) bio je napisan za muškog glumca. Režiser Ridli Skot je odlučio da promeni pol liku neposredno pre kastinga, što je iz korena promenilo istoriju naučne fantastike i akcionog filma.

Košarkaški šut u Alien Resurrection (1997): Sigurni je provela nedelje trenirajući da pogodi koš iza leđa bez gledanja. Režiser Jean-Pierre Jeunet je hteo da odustane i upotrebi trik montažom, ali je ona insistirala na još jednom pokušaju i pogodila je iz prvog puta!

Foto: Christophe Brachet/Star promo

Iako je u Alien-u imala nerazdvojnog saputnika, mačka po imenu Džonsi, tokom snimanja je otkrila da je alergična na mačju dlaku.

Za potrebe snimanja drugog dela Avatara, u kojem je glumila 14-godišnju devojčicu Kiri (iako je u tom trenutku imala preko 70 godina), naučila je da drži dah pod vodom više od 6 i po minuta, trenirajući sa vojnim instruktorima.

Istorijska dvostruka nominacija za Oskara

Godine 1989. postala je jedna od retkih osoba u istoriji Akademije koja je iste godine bila nominovana za dva Oskara: za najbolju glavnu glumicu i za najbolju sporednu glumicu. Iako te večeri nije osvojila nijedan, osvojila je dva Zlatna globusa u istoj noći.