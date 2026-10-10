Slušaj vest

Gotovo tri decenije nakon tragične smrti princeze Dajane njena priča ponovo bi mogla da uzdrma britansku kraljevsku porodicu. Naime, priprema se nova dokumentarna serija, koja će javnosti prvi put otkriti dosad neobjavljene delove tajnih audio-snimaka na kojima princeza otvoreno govori o svom braku, porodici i odnosima unutar kraljevske palate.

Dokumentarna serija "Diana Unheard" donosi čak pet sati snimaka koje je Dajana napravila pre svoje smrti 1997. godine. Reč je o materijalima koje je preko svog prijatelja, dr Džejmsa Koltharsta, dostavila piscu Endruu Mortonu, a koji su poslužili kao baza za njegovu knjigu "Diana: Her True Story" iz 1992. godine. Javnost tada nije znala da je sama princeza učestvovala u nastanku knjige, a istina je otkrivena tek nakon njene smrti.

U galeriji pogledajte fotografije princeze Dajane:

1/7 Vidi galeriju Princeza Dajana Foto: parkerphotography / Alamy / Profimedia, Ron Bell, PA Images / Alamy / Profimedia, LFI/Photoshot / Avalon / Profimedia

Kako piše Daily Mail, producenti najavljuju da će dokumentarac otkriti dosad nepoznate detalje iz Dajaninog života, uključujući njene iskrene misli o tadašnjem suprugu Čarlsu, njihovim sinovima Vilijamu i Hariju i budućnosti britanske monarhije.

Posebnu pažnju mogao bi da privuče deo u kom Dajana govori o Kamili Parker Bouls, današnjoj kraljici Kamili, te se priseća navodnog sukoba koji su njih dve imale zbog Čarlsa. Na snimcima spominje i bivšeg princa Endrua, čije su veze s osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstajnom godinama izazivale kontroverze.

Foto: Profimedia

Kerene Berfild, kreativna direktorka produkcijske kuće Love Monday TV, otkrila je za Deadline da je cilj projekta da prikaže princezu u potpuno drugačijem svetlu od onoga na koje je javnost navikla.

"Mediji su nam uvek prikazivali Dajanu kao tragičnu figuru, tužnu, usamljenu ženu kojom su drugi manipulisali. Ovi snimci uopšte ne pričaju takvu priču. Oni otkrivaju neverovatno hrabru ženu koja je sama donosila odluke, znala šta želi i kako to da ostvari", izjavila je.

Džejms Hjuit, bivši ljubavnik princeze Dajane Foto: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Serija će se sastojati od tri epizode, a osim Dajaninih snimaka uključivaće razgovore s ljudima koji su bili deo njenog života. Među njima je i Džejms Hjuit, njen bivši ljubavnik, koji je pristao da govori pred kamerama.

Producentkinja je posebno istakla da će gledaoci imati priliku da upoznaju i Dajaninu vedriju stranu, koja je često ostajala u senci njenih bračnih problema i sukoba s kraljevskom porodicom.

U galeriji pogledajte fotografije princeze Dajane i kralja Čarlsa iz perioda dok su bili u braku:

1/13 Vidi galeriju Princ Čarls i princeza Dajana razveli su se 1996. godine Foto: Prinscreen Youtube, Printscreen YouTube, HUSSEIN ANWAR / Sipa Press / Profimedia

"Jedna od stvari koje su me najviše oduševile kada sam prvi put poslušala snimke bio je njen smeh. U drugoj epizodi vraćamo se u njeno detinjstvo. Tamo ima mnogo neočekivanih detalja koji pokazuju da je Dajana još od najranijeg doba bila odlučna i spremna da sama upravlja svojim životom", otkrila je Berfild.

Ipak, objavljivanje dokumentarca moglo bi da izazove novi sukob s Bakingemskom palatom, koja se poslednjih nedelja već našla na udaru tvrdnji Dajaninog brata, grofa Čarlsa Spensera.

Čarls Spenser, brat princeze Dajane Foto: Instagram

On je u svojoj nedavnoj knjizi izneo teške optužbe na račun kralja Čarlsa tvrdeći da je nakon Dajanine smrti delovao gotovo ushićeno, poput dobitnika na lutriji. Takođe je naveo da je Čarls tokom jednog telefonskog razgovora navodno izjavio kako će Dajanu ionako uskoro svi zaboraviti.Palata je takve tvrdnje odbacila, pripisujući ih Spenserovoj boli zbog gubitka sestre.

Nova serija mogla bi da izazove nezadovoljstvo i kod princa Vilijama, koji je više puta jasno dao do znanja da ne želi da se privatni život njegove pokojne majke ponovo iznosi u javnost.

Princ Vilijam Foto: James Marsh / Shutterstock Editorial / Profimedia

Vilijam je posebno kritikovao njen čuveni intervju za BBC-jevu emisiju "Panorama" jer smatra da je nastao u periodu kada je Dajana bila izrazito ranjiva, te da više nikada ne bi trebao da se prikazuje.

Zbog toga se već postavlja pitanje da li bi princeza uopšte želela da njeni privatni snimci, koje nikada nije namenila javnosti, danas budu objavljeni.

princeza Dajana Foto: Tim Rooke / Shutterstock Editorial / Profimedia

S druge strane, producenti tvrde da je upravo Dajana bila ta koja je želela da ispriča svoju priču i preuzme kontrolu nad načinom na koji će je javnost doživljavati.

"Ovo je ono što bi Dajana učinila da je danas živa. Tako smo pristupili celom projektu. Ovo je njen dokumentarac", poručila je Berfild.

princeza Dajana, kralj Čarls Foto: Philippe Ledru / akg-images / Profimedia

Prikazivanje dokumentarne serije planirano je za 2027. godinu, kada će se obeležiti 30 godina od Dajanine smrti. Zanimljivo je da i princ Hari navodno razmatra svoj dokumentarni projekat kojim bi obeležio tužnu godišnjicu.

Princeza Dajana poginula je 31. avgusta 1997. godine u saobraćajnoj nesreći u Parizu, kada je imala samo 36 godina, a njena smrt potresla je milione ljudi širom sveta. Gotovo tri decenije kasnije njen glas ponovo bi mogao da otvori pitanja na koja britanska kraljevska porodica možda ne želi da odgovara.

Video: Princ Čarls i princeza Dajana