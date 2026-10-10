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Margaret Nolan je bila britanska glumica, model i umetnica, najpoznatija po svojoj ulozi i ikonografskom pojavljivanju u filmu o Džejmsu Bondu "Goldfinger" (1964). Iako u samom filmu ima relativno malu ulogu kao Dink (maserka Džejmsa Bonda, koga je igrao Šon Koneri), postala je globalno prepoznatljiva jer je poslužila kao model premazan zlatnom bojom za uvodnu špicu filma, kao i za zvanične postere i promotivni materijal.

Karijeru je počela kao mode, pa postala planetarna zvezda

Rođena je 29. oktobra 1943. godine u Somersetu, u Engleskoj, a odrasla je u Londonu. Karijeru je započela rano kao glamur model pod umetničkim imenom Viki Dogan.

Godina 1964. bila je prekretnica u njenoj karijeru. Pored uloge u "Goldfingeru", pojavila se i u kultnom filmu grupe The Beatles "A Hard Day's Night". Nakon Bonda, ostvarila je bogatu karijeru na britanskoj televiziji i u pozorištu. Posebno je zapamćena po ulogama u popularnom britanskom komičnom serijalu filmova "Carry On" (pojavila se u šest nastavaka), kao i u brojnim TV serijama poput The Sweeney, Steptoe and Son i Brideshead Revisited.

Osamdesetih godina se povukla iz glume kako bi se posvetila vizuelnoj umetnosti. Bavila se izradom fotomontaža i kolaža, a njeni radovi su izlagani u galerijama u Londonu.

Margaret Nolan u filmu o Džejmsu Bondu Foto: Courtesy Everett Collection / Everett / Profimedia

Umesto Holivuda, izabrala izolovanu farmu u Španiji

Potpuno se povukla iz glume i sveta šou-biznisa kako bi se posvetila majčinstvu i porodici, tražeći mir daleko od gradske vreve i bljeskova foto-aparata. Odlučila je da svoja dva sina odgaja u potpuno drugačijem okruženju, daleko od površnosti koju je često osećala u industriji zabave. Taj životni preokret bio je toliko drastičan da su se mnogi njeni obožavaoci decenijama pitali gde je nestala prelepa devojka sa filmskih plakata.

Umesto luksuznih holivudskih vila, Margaret je tokom devedesetih godina svoj dom pronašla na izolovanoj farmi u planinama španske regije Andaluzije. Živela je u kući koja se u potpunosti oslanjala na solarnu energiju, posvećena permakulturi i suživotu sa prirodom. Takav način života, zasnovan na održivoj poljoprivredi i poštovanju prirodnih ekosistema, bio je u potpunoj suprotnosti sa slikom koju je javnost imala o njoj.

U mirnom okruženju konačno je pronašla prostor za lični razvoj i povratak svojoj prvoj ljubavi – vizuelnoj umetnosti.

Poslednji dani

Margaret Nolan je živela mirnim životom u Španiji i Velikoj Britaniji, posvećena porodici i umetnosti. Nakon više od tri decenije pauze na velikom platnu, reditelj Edgar Rajt nagovorio ju je da se vrati glumi za ulogu u psihološkom trileru "Last Night in Soho" (2021). To je bio njen poslednji filmski rad, završen neposredno pre njene smrti.

Margaret Nolan Foto: LFI/Photoshot / Avalon / Profimedia

Preminula je 5. oktobra 2020. godine u 76. godini života od raka. Iza sebe je ostavila dva sina (Luka i Oskara) i unuke, a kolege i reditelji su je pamtili kao izuzetno duhovitu, strastvenu i pametnu ženu koja je uvek imala zdrav odmak od holivudskog glamura.