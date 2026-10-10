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Korisnica TikToka po imenu Lidija objavila je kratak snimak iz večernjeg izlaska koji je privukao veliku pažnju javnosti. Na videu je pokazala piće koje je naručila, martini poslužen u običnoj čaši za vodu, sa maslinom.

Neobičan način posluživanja koktela, koji je platila čak 30 dolara, odnosno oko 26 evra, izazvao je burnu raspravu na društvenim mrežama.

Lidija nije krila razočaranje načinom na koji joj je martini poslužen. Nakon što je objavila snimak, brojni korisnici složili su se da izgled pića i način njegovog serviranja predstavljaju važan deo celokupnog doživljaja.

Neki su otkrili da su i sami doživeli sličnu situaciju i da im je martini bio poslužen u običnoj čaši, dok su drugi smatrali da restoran koji za koktel naplaćuje 30 dolara ipak mora da obrati pažnju na detalje.

Zašto se martini služi u posebnoj čaši?

Čaša za martini nema karakterističan oblik samo zbog estetike. Njena dugačka drška ima i praktičnu funkciju – omogućava gostu da čašu drži za nožicu, bez direktnog kontakta sa posudom u kojoj se nalazi piće.

To je posebno važno jer se martini tradicionalno služi veoma hladan. Kada se čaša drži za dršku, toplota ruke ne prenosi se na koktel, pa piće duže ostaje rashlađeno.

Foto: lidi.aaaa/tiktok

Obična čaša može da promeni ceo doživljaj

Kada se martini posluži u običnoj čaši za vodu, gost je primoran da je drži direktno za deo u kojem se nalazi piće. Na taj način toplota ruku može brže zagrejati koktel.

Upravo zbog toga mnogi korisnici smatraju da način posluživanja nije samo pitanje estetike, već i kvaliteta samog iskustva.

Snimak je pokrenuo raspravu o tome koliko gosti mogu da očekuju kada za jedno piće izdvoje 30 dolara – i da li je odgovarajuća čaša sastavni deo cene koju plaćaju.

(Kurir.rs/Index.hr)