Slušaj vest

Ben Aflek je u nedavnom intervjuu pohvalio obe bivše supruge, Dženifer Lopez i Dženifer Garner. Promovišući svoj novi film, govorio je o glumačkom talentu Lopez, ali i o tome koliko su obe uspešne u izgradnji svojih brendova na društvenim mrežama, piše Hola!.

Pohvalio glumački talenat Dženifer Lopez

Aflek trenutno promoviše Netflixov film "Animals", koji je režirao i u kom glumi. U razgovoru za Variety osvrnuo se na glumački talenat Dženifer Lopez. Bio je jedan od producenata njenog filma "Kiss of the Spider Woman" iz 2025. godine, a mnogi su smatrali da je za tu ulogu zaslužila nominaciju za Oskara, baš kao i za film "Prevarantkinje s Vol strita".

U galeriji pogledajte fotografije Bena Afleka i Dženifer Lopez:

1/24 Vidi galeriju Ben Aflek i Dženifer Lopez Foto: BlueLoveImages /LAGOSSIPTV / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, LXXVI / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Na pitanje zašto Lopez često ne dobija priznanja koja, prema mišljenju mnogih, zaslužuje, Aflek je najpre priznao da je "pristrasan", a zatim istakao koliko ceni njen talenat. "Primetio sam da se ono što osvaja nagrade ne poklapa uvek s mojim ukusom", objasnio je. "To je deo ovog neobičnog, subjektivnog posla u kom lični stavovi igraju veliku ulogu."

Pohvalio je i Dženifer Garner

U istom intervjuu Aflek je spomenuo i svoju prvu suprugu, Dženifer Garner. Govoreći o tome kako poznate osobe grade svoje brendove, te o poslovanju svoje produkcijske kompanije Artists Equity, pohvalio je poslovni uspeh obeju žena.

U galeriji pogledajte fotogtafije Bena Afleka i Dženifer Garner:

1/5 Vidi galeriju Dženifer Garner i Ben Aflek zajedno na pejntbolu Foto: printscreen/youtube/taylorfan2008

"Umetnici bi trebali da zarađuju. To se jasno vidi u muzičkoj industriji, gde se od ljudi, prećutno ili otvoreno, očekuje da zarađuju i na druge načine", rekao je Aflek. "Danas gradite svoj imidž na društvenim mrežama i razvijate ga. Video sam da su i Dženifer Lopez i Dženifer Garner napravile sjajan posao i uspele to da pretvore u nešto vredno", nastavio je.

Ben Aflek ofarbao kosu i bradu Foto: Image Press Agency / ddp USA / Profimedia

Priznao je i da se sam ne bi snašao u takvom poslu. "Nemojte misliti da to nije pravi posao. Ja to ne bih znao da radim. Šta bi trebalo, snimati videe u kojima otvaram pakete?", našalio se.

Progovorio i o deci

Aflek, koji inače nastoji da drži privatni život podalje od javnosti, u razgovoru je otkrio i nekoliko detalja o očinstvu. Potvrdio je da s Garner deli starateljstvo nad njihovo troje dece, Vajolet, Finom i Semjuelom.

Foto: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

Upravo je porodica jedan od razloga zbog kojih želi da Los Anđeles ostane važno središte filmske industrije, uprkos sve češćim raspravama o preseljenju filmskih produkcija na druge lokacije. "Razveden sam i delimo starateljstvo nad decom. Ne želim da propustim ove godine njihovog odrastanja. Deca su mi ovde i vreme brzo prolazi", rekao je.

Ben Aflek, Fil Aflek Foto: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

Objasnio je i zašto ne želi da odlazi na dugotrajna snimanja u mesta poput Šreveporta u Luizijani ili u Novi Meksiko. "Znam da neki ljudi nemaju mogućnost izbora. Srećan sam što je ja imam, ali iz iskustva znam i da su najbolji ljudi iz filmske industrije na svetu upravo u Los Anđelesu", zaključio je Aflek.

Video: Svađa Dženifer Lopez i Bena Afleka