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Devojačko veče je za mnoge mlade jedan od najlepših delova priprema za venčanje, ali za Loren Prajs Šmahl proslava nije prošla prema planu. Okupila je 18 najbližih prijateljica i članica porodice, ali je nakon samo pet sati morala da se povuče sa zabave jer joj je iznenada pozlilo. Iako ona više nije mogla da učestvuje, njene prijateljice su nastavile sa slavljem, piše People.

Pozlilo joj nakon samo nekoliko sati

"Osećala sam se voljeno i bila sam zahvalna što su svi došli. Radovala sam se nezaboravnom vikendu s najdražim ljudima", ispričala je 25-godišnjakinja koja radi u oglašavanju. Proslava se održavala na jezeru Vavasi u američkoj saveznoj državi Indijani, gde je Loren trebala da se venča otprilike mesec dana kasnije. Prijateljice su joj sve organizovale kao iznenađenje, a vikend je počeo u petak poslepodne zdravicom i vožnjom brodom.

Međutim, nakon povratka na obalu Loren je iznenada osetila umor i mučninu. Budući da je popila samo jedan koktel, prvo je pomislila da joj je pozlilo zbog vrućine, iako je temperatura bila prijatnih 24 stepena. Stanje joj se ubrzo pogoršalo, pa je shvatila da neće moći da ode na planiranu večeru.

"Prvo sam mislila da mi samo treba malo svežeg vazduha, ali ubrzo mi je postalo toliko loše da nisam mogla ništa. Dok su se svi spremali za večeru, bilo mi je jasno da ne idem nigde osim u krevet", prisetila se.

Prijateljice su nastavile zabavu bez nje

Prijateljice i članice porodice brinule su se za nju, donosile joj vodu i lekove i pomagale joj nakon što je povraćala. Loren ih je na kraju nagovorila da odu na večeru i nastave s planiranim aktivnostima.

Njen devojački vikend tako se sveo na spavanje, ispijanje napitaka s elektrolitima i slušanje smeha iz susedne sobe. Prijateljice su je redovno obilazile, donosile joj tost i merile temperaturu.

Loren je kasnije na TikToku objavila video uz opis: "Kad te stomačni virus pokosi samo pet sati nakon početka devojačkog vikenda." Našalila se i napisala: "Čujem da su se dobro zabavile i bez mene."

Do subote uveče pronašla je način da se uključi u slavlje. Dok su se prijateljice autobusom za zabave vozile prema lokalnom baru, poslala im je listu izazova, među kojima su bili traženje bračnih saveta od nepoznatih ljudi i imitiranje različitih akcenata.

"Telefon mi je celu noć bio zatrpan njihovim snimcima. Gledala sam fotografije i videe kao da pratim film o sopstvenoj zabavi. Bilo mi je drago što proslava ipak nije propala", ispričala je.

"Shvatila sam da moram da se oslobodim perfekcionizma"

Cela situacija je na kraju postala interna šala. Prijatelji su je zadirkivali da samo ona može da okupi 18 ljudi koji znaju odlično da se zabave i bez nje. Loren veruje da ju je sustigao stres zbog priprema za venčanje, pa je bolest shvatila kao znak da mora da uspori.

"Shvatila sam da moram da se oslobodim perfekcionizma", rekla je. Tokom 25 dana između devojačke zabave i venčanja posvetila se meditaciji i vežbama fokusirane svesnosti. Iako vikend nije prošao kako je zamišljala, zahvalna je prijateljicama i porodici na podršci. "To je definitivno priča kojoj ćemo se smejati do kraja života, a pokazala mi je i koliko su mi prijatelji i porodica velika podrška", zaključila je.

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