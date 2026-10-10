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Princ Hari rođen je u kraljevskoj porodici, odrastao je pred očima javnosti i godinama je izvršavao brojne službene dužnosti. Ipak, u novoj epizodi MasterClassa otvoreno je progovorio o periodu kada su mu javni angažmani izazivali "apsolutnu paniku“, te otkrio koliko je teško podnosio pritisak koji je dolazio s njegovom ulogom.

Vojvoda od Saseksa u epizodi objavljenoj 8. oktobra prisetio se trenutaka kada mu je čak i oblačenje odela postajalo izvor jake teskobe.

U galeriji pogledajte fotografije princa Harija:

1/7 Vidi galeriju Princ Hari Foto: Tayfun Salci/ZUMA / SplashNews.com / Splash / Profimedia, BBC / Ferrari / Profimedia, Tayfun Salci / Zuma Press / Profimedia

"Osjećao sam se kao da se gušim"

"Bilo je vreme kada su mi javni angažmani od početka do kraja izazivali apsolutnu paniku“, rekao je Hari.

Objasnio je da bi sve počelo već kada bi obukao odelo, sako i kravatu.

"Panika je bila obući odelo, sako i kravatu i odjednom se osećati kao da se gušim. Panika je bila put od A do B, izlazak iz automobila pred svim tim kamerama i blicevima“, ispričao je.

Foto: Tarasov Volodymyr/Ukrinform/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Situacija je, kako kaže, postala toliko ozbiljna da je počeo da shvata kako više nije reč samo o običnoj nervozi pre javnog nastupa.

"Počeo sam da shvatam da sam ozbiljno iscrpljen kada mi je samo oblačenje obične košulje – stezanje kragne – bukvalno stvaralo osećaj gušenja. Doživljavao bih napade panike već u automobilu na putu prema poslu“, rekao je.

Tada je, kaže, shvatio da se iza svega krije nešto mnogo veće.

Foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

"Pomislio sam: u redu, ovde postoji nešto veće, nešto drugo što moraš da istražiš.“

Najviše ga je plašilo znojenje

Hari je otkrio i jedan naizgled neobičan detalj koji mu je stvarao dodatnu teskobu – strah od toga da će početi da se znoji pred ljudima.

"Najveću teskobu stvarao mi je strah od znojenja. Strah da će me ljudi videti raščupanog i da neću moći da im u jednoj kratkoj rečenici objasnim šta se zapravo događa“, kazao je.

Princ Hari Foto: Michael Brophy, LMK MEDIA / Alamy / Profimedia

Zbog svega se, kako je opisao, osećao kao da je upravo završio bokserski meč.

Hari i njegova supruga Megan Markl 2020. godine povukli su se s mesta aktivnih članova britanske kraljevske porodice. Iako se Hari i danas povremeno pojavljuje na javnim događajima, tempo više nije uporediv s onim koji je imao kao jedan od istaknutijih članova kraljevske porodice.

"Neki javni angažmani i dalje uključuju adrenalin“, rekao je kroz smeh. "Neću lagati. Ali sada je to prikladniji adrenalin.“

Princ Hari Foto: CBS / Ferrari / Profimedia

Terapija mu je pomogla da oplakuje Dajanu

Poseban deo razgovora Hari je posvetio terapiji, za koju kaže da mu je pomogla da konačno dozvoli sebi da žali za majkom,princezom Dajanom, koja je poginula 1997. godine, kada je Hari imao samo 12 godina.

Upravo je mogućnost da oplakuje majku nazvao "jednom od najvećih stvari“ koje je dobio terapijom.

Princ Hari na sahrani majke, princeze Dajane Foto: JEFF J MITCHELL / AFP / Profimedia

"Sedeti u prostoriji s potpunim strancem i imati mogućnost, samopouzdanje i poverenje da mogu da se otvorim“, opisao je iskustvo.

Kaže da je u samo nekoliko terapijskih susreta naučio više o sebi nego tokom prethodne dve decenije.

"Pomogla mi je da prihvatim i priznam da tugujem i da je u redu tugovati, te da je ono što mi se dogodilo bilo zaista teško“, rekao je Hari.

Sahrana princeze Dajane Foto: Simon Walker / News Licensing / Profimedia

Upravo mu je to, prema vlastitim riječima, omogućilo da započne proces oporavka i iscjeljenja.

I danas pamti sahranu princeze Dajane

Hari se posebno prisetio događaja koji je snažno obeležio njegovo detinjstvo – sahrane princeze Dajane 6. septembra 1997. godine, kada je zajedno s bratom Vilijamom hodao iza majčinog kovčega.

U galeriji pogledajte fotografije princeze Dajane sa sinovima Vilijamom i Harijem:

1/10 Vidi galeriju Princeza Dajana s prinčevima Vilijamom i Harijem Foto: Yt, James Gray / Daily Mail / Shutterstock Editorial / Profimedia, David Hartley / Shutterstock Editorial / Profimedia

Prisetio se i dana koji su usledili nakon njene smrti.

"U roku od pet dana od smrti moje majke hiljade ljudi polagale su cveće ispred Kensingtonske palate, a mi smo izašli kako bismo ih pozdravili“, rekao je.

Danas na taj događaj gleda drugačije nego tada.

Princ Hari i Megan Markl u Australiji Foto: Jonathan Brady / PA Images / Profimedia

"Gledajući unazad, osećao sam kao da smo moj brat i ja bili posrednici u njihovoj tuzi zbog naše majke. Oni su pokazivali više emocija nego mi.“

Posebno mu je ostao u sećanju prizor ljudi koji su plakali dok su im rukama prolazile suze.

"Bilo je vrlo, vrlo čudno kada su stotine ruku koje smo stiskali bile potpuno mokre od suza koje su ljudi brisali sa svojih lica“, prisetio se.

Zbog toga je čak osećao krivicu.

Foto: Steve Parsons, PA Images / Alamy / Profimedia

"Gotovo sam se osećao krivim što nisam mogao da pokažem istu emociju kao ti ljudi koji su plakali za nekim koga nikada nisu ni upoznali.“

Ipak, u jednom trenutku i Hari je slomio emocije.

"Pukao sam do te mere da sam zaplakao i sećam se da sam pomislio, odnosno osetio, da je zapravo bilo jako dobro plakati.“

Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Godinama nije verovao da je Dajana mrtva

Hari je otkrio i kako je kao dečak pokušavao da pronađe način da veruje da njegova majka zapravo nije zauvek otišla.

Godinama kasnije, kako kaže, tražio je neki dokaz jer na njenoj sahrani jednostavno nije želeo da poveruje u ono što se dogodilo.

"Nisam verovao da je nema. Verovao sam da će se u nekom trenutku vratiti“, rekao je.

Foto: Paul Marriott / imago stock&people / Profimedia

U dečjoj mašti je stvorio sopstveno objašnjenje njenog nestanka.

"Verovao sam da je osmislila taj izlaz kako bi pobegla od svega što joj je uništavalo život i da će se ponovo pojaviti, prerušena, a zatim odvesti mene i mog brata sa sobom.“

"Ne želim ovaj posao"

Ovo nije prvi put da je Hari otvoreno govorio o tome koliko je teško doživljavao svoju kraljevsku ulogu.

Princ Vilijam i princ Hari na sahrani princeze Dajane Foto: ADAM BUTLER / AFP / Profimedia

U aprilu ove godine, tokom boravka u Australiji, prisetio se trenutka kada je shvatio da više ne želi takav život.

"Pomislio sam: 'Ne želim ovaj posao. Ne želim ovu ulogu - kuda god ovo vodilo, ne sviđa mi se'“, rekao je tada.

Hari je pritom govorio i o snažnom uticaju majčine smrti na njegov odnos prema kraljevskoj porodici.

Foto: EPA/ANDY RAIN, EPA/Lajos Soos

"Biti član kraljevske porodice ubilo je moju mamu i godinama sam bio vrlo protiv toga. Godinama sam zabijao glavu u pesak“, rekao je.

No, s vremenom je počeo da razmišljati drugačije. Pitao se šta bi neko drugi na njegovom mestu mogao da uradi s platformom, mogućnostima i resursima koje donosi kraljevska titula – te šta bi njegova majka želela da on učini.

"I to je zaista promenilo moj pogled“, zaključio je Hari.

(Kurir.rs/ Net.hr)

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