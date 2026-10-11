Slušaj vest

Tom Veling (49), glumac kog publika najviše pamti po ulozi Klarka Kenta u čuvenoj seriji "Smallville", našao se u centru pažnje nakon objave na Instagramu. Fotografija koju je podelio iz hotelske sobe u Njujorku naizgled je prikazivala samo pogled na grad, ali pratioci su ubrzo primetili detalj u odrazu prozora koji nije prošao nezapaženo.

Tom Veling Foto: Michael TRAN / AFP / Profimedia

Glumac je uz fotografiju napisao "Hello, NYCC", najavljujući svoj boravak u Njujorku, gde se ovog vikenda održava New York Comic Con.

Međutim, u odrazu prozora videlo se njegovo golo telo, što glumac očito nije primetio pre objave. Iako na fotografiji nisu mogli jasno da se razaznaju intimni detalji, odraz je bio dovoljan da snimak privuče pažnju korisnika društvenih mreža. Fotografija je na njegovom Instagram profilu ostala oko deset sati pre nego što ju je uklonio, ali dotad su je korisnici već podelili na drugim platformama.

Tom Veling objavio fotografiju s polnim organom u odrazu prozora Foto: Printscreen/ Instagram/ tomwelling

Tom Veling boravi u Njujorku zbog New York Comic Cona, na kojem se okupljaju ljubitelji stripova, filmova i televizijskih serija. Tamo se obeležava i približavanje 25. godišnjice premijere serije "Smallville", u kojoj je Veling glumio Klarka Kenta, odnosno mladog Supermena.

Video: Glumac iz "Odiseje" se poklonio publici u Nišu