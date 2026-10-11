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Bivša manekenka Sindi Kraford i njen suprug Rendi Gerber snimljeni su tokom vikenda u šetnji plažom Zuma u Malibuu. To je prvo njihovo pojavljivanje u javnosti otkako su pre tri nedelje izgubili sina Preslija (27). Bili su ležerno odeveni i držali su se za ruke.

Utehu im pružaju porodica i prijatelji, a među njima i Džordž i Amal Kluni, koji ih redovno posećuju. Poznati glumac nedavno je javno izjavio kako je ovo jedan od najtežih udaraca za celu njihovu proširenu porodicu.

Presli Gerber preminuo je 20. septembra u klinici za odvikavanje u Santa Monici. Hitne službe primile su poziv rano ujutru, a uprkos brzoj intervenciji, mladić je proglašen mrtvim na licu mesta 10 minuta nakon dolaska medicinskog osoblja. Iako su lekari završili obdukciju, zvaničan uzrok smrti još uvek se odlaže dok se ne dovrše dodatne analize i toksikološki nalazi. Policija Santa Monike potvrdila je da smrt istražuju kao sumnju na predoziranje, ali trenutno nema znakova krivičnog dela na mestu događaja.

Prema navodima stranih medija, Presli se borio sa zavisnošću od droge duže vreme, a navodno je imao velikih problema s ketaminom. Poslednji put u javnosti se pojavio tri meseca pre smrti na događaju posvećenom mentalnom zdravlju u Malibuu. Tada je otvoreno govorio o svojoj dugogodišnjoj borbi s depresijom i važnosti iskrenosti prema samom sebi. Njegovi roditelji bodrili su ga iz publike dok je učestvovao na glavnom panelu.

U galeriji pogledajte fotografije Preslija Gerbera:

1/9 Vidi galeriju Presli Gerber, sin Sindi Kraford Foto: Lumeimages / Sipa Press / Profimedia, Frazer Harrison / Getty images / Profimedia, Koi Sojer, PacificCoastNews / Pacific coast news / Profimedia

Presli je kao tinejdžer krenuo stopama svoje majke i 25-godišnje sestre Kaje Gerber, potpisavši ugovor za poznatu modnu agenciju. Nosio je revije za vrhunske svetske brendove, ali s vremenom se sve više posvetio podizanju svesti o mentalnom zdravlju i opasnostima koje donosi zavisnost.

Njegova sestra Kaja nedavno je u jednom intervjuu pohvalila bratovljevu hrabrost da javno progovori o svojim ličnim problemima. Naglasila je da ih je njegova ranjivost naučila važnoj životnoj lekciji jer se u njihovoj inače vrlo privatnoj porodici neko konačno usudio da bude potpuno otvoren pred celim svetom.

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