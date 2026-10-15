"GOVORILI SMO JOJ DA IDE U MANASTIR DA SPASI DUŠU, BILA JE ANĐEO KOJI NIJE IZDRŽAO..." Vesna de Vinča otkrila bolne detalje iz života Slađane Tesle
Telo čuvene manekenke pronađeno je nakon što su komšije, primetivši da je nisu videli nekoliko dana i osetivši neprijatan miris iz stana, alarmirale policiju. Iako tačni uzroci i detalji njene smrti još uvek nisu zvanično saopšteni, javnost se sa velikim žaljenjem priseća žene koja je obeležila domaću i svetsku modnu scenu specifičnom lepotom, slavnim prezimenom i, po oceni mnogih, najgracioznijim hodom na modnim pistama.
Ovim povodom u emisiju "Puls Srbije" na Kurir televiziji uključila se dr Vesna de Vinča, producentkinja i novinarka, koja je godinama blisko sarađivala sa Slađanom.
Pritisci vremena, psihička kriza i traženje mira u manastiru
Na pitanje o tome u kakvom je stanju Slađana provela svoje poslednje dane i koliko su tačne informacije o njenim zdravstvenim i emotivnim problemima, Vesna de Vinča je otkrila kako je izgledala njihova saradnja, ali i sa čime se sve bivša manekenka borila.
- Nažalost, poslednji put sam je videla pre oko godinu dana. Ona je bila deo modne scene ne samo Srbije i Crne Gore, već celog regiona - svetska lepotica i izuzetan koreograf. Više od pet ili šest godina radile smo zajedno na projektu 'Serbian Fashion Day' u Parizu, gde je delovala kao naš koreograf i stilista. Zaista je poznavala sve tajne svetskog modelinga i stilizacije. Izuzetno je doprinela konceptu kroz koji smo putem modnih kolekcija promovisali Srbiju, našu kulturu, tradiciju i znamenite ličnosti, pre svega Nikolu Teslu. Zahvaljujući njoj, naš događaj u Parizu dobio je ogromnu težinu, naročito u medijskom smislu.
Govoreći o njenoj osetljivoj prirodi i teškim momentima kroz koje je prolazila, novinarka je naglasila da Slađana nije uspevala da se izbori sa pritiscima okruženja.
- Njena smrt je donela veliku tugu. Spadala je u grupu onih retkih, čistih duša - pravih anđela koje sam poznavala. Takvi ljudi, nevini i čisti, nakon devedesetih godina često nisu uspevali da izdrže ogromne pritiske i tegobe vremena u kom živimo. Trebalo je ostati čist u vremenu nedaća koje utiču na ljudsku prirodu i ponašanje, a ona se kao takva nije uklapala. Tražeći rešenja, upala je u duboku psihičku krizu. Čak smo i u kompaniji razgovarali sa njom i savetovali je da ode u manastir kako bi pronašla mir, rehabilitovala se i sklonila od materijalnih problema koji su je pritiskali. Neizmerno sam tužna zbog vesti o njenom odlasku. Otišla je mlada, a imala je divan osmeh, čistu dušu i toplinu koja sve više nestaje u ovim teškim vremenima. Jednostavno, nije izdržala - istakla je Vesna de Vinča.
Surova strana modnog sveta: Ostala je sama, verujući u Dostojevskog
Na konstataciju autorke emisije da mnogi modeli nakon vrhunca karijere izgube kompas i teško podnose pad popularnosti, de Vinča se osvrnula na surovu realnost modne industrije i Slađaninu usamljenost.
- U modelingu i modi nema novca. Moda je odlična kada se radi kao hobi, ali je reč o izuzetno iscrpljujućoj delatnosti. Mnogi pohrle u taj svet i u njemu se ne snađu - ne stignu da završe fakultete, niti da nađu druga životna rešenja, ljubav ili brak, a u tome, nažalost, ni ona nije uspela. Ostala je sama, verujući u reči Dostojevskog da će lepota spasiti svet, pa i nju samu. Međutim, nije uspela da istraje na tom putu, iako joj, naravno, niko ništa ne zamera. Moda se kupuje, ali se stil stvara, a ona je znala sve njegove tajne. Sećam se, kada bismo završili finalne večeri „Srpskog dana mode“ u rezidenciji našeg ambasadora u Parizu, znala je da se obuče kao princeza i da sa velikim osmehom i u glamuroznim haljinama svedoči o pravoj vrednosti stila i lepote - objasnila je de Vinča.
Ona je dodala da je Slađanin potencijal bio daleko širi od same modne piste i da je izuzetno držala do svog porekla.
- U modni svet ušla je na podsticaj Nenada Radojevića, ali je bila mnogo više od mode i stila. Bila je izuzetno obrazovana, politički potkovana i posvećena radu Nikole Tesle, ponosno ističući svoje poreklo. Porodica Tesla je živela na više lokacija širom bivše Jugoslavije, ne samo u Smiljanu, a ona je bila svetao primer kako potomci treba da neguju i vrednuju svoje korene. Dosta je uradila za svog života i na tome joj neizmerno hvala - istakla je Vesna de Vinča.
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