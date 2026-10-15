Ova ponašanja otkrivaju da muškarac nije spreman za ozbiljnu vezu

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Kada ste ludo zaljubljeni, lako je isključiti razum i ignorisati znakove upozorenja, pa je primamljivo fokusirati se samo na lepe trenutke i preleteti preko svega što se dešavalo između njih. Ipak, vredi obratiti pažnju na ono što partner govori. Muškarci koji nisu mogli ili nisu hteli da se vežu često izgovaraju nekoliko emocionalno distanciranih rečenica, a ako čujete neku od njih, to je znak da se veza verovatno bliži kraju.

Ova ponašanja otkrivaju da muškarac nije spreman za ozbiljnu vezu Foto: Profimedia

Izbegavanje planova i bežanje od obaveza

Muškarac koji ne želi da se dogovori za odlazak u bioskop nedelju dana unapred verovatno nije siguran ni da li ćete biti deo njegovog života naredne nedelje. Izbegavanje planova pravda se na različite načine. Neki od njih zvuče gotovo plemenito: "Ja ne volim ograničenja", "Promenljivog sam raspoloženja, problem je u meni, a ne u tebi" ili "Verujem da stvari treba ostaviti otvorenim".

Takav pristup možda odgovara njima, ali je prilično detinjast i bezobziran prema svima ostalima, čak i na prijateljskom nivou. Već i to dovoljno govori o njegovim dugoročnim planovima, ne samo za njega, nego naročito za vas.

Krivica je uvek na bivšim partnerkama

Svako ponekad preterano reaguje, previše analizira ili se nervira zbog stvari koje nisu bile toliko važne. Ipak, oprez je potreban kod muškarca koji tvrdi da su sve žene sa kojima je izlazio, osim vas, bile nemoguće.

Ova ponašanja otkrivaju da muškarac nije spreman za ozbiljnu vezu Foto: Profimedia

U početku se možete zavaravati da ste opušteniji od proseka i da ćete svojim jednostavnim pristupom otopiti njegovu hladnu spoljašnjost. Ipak, pre ili kasnije verovatno ćete imati zahteve koji će i njemu biti "previše".

Verujte mu kada vam sam sve prizna

Ako vam muškarac kaže da nije materijal za ozbiljnu vezu, verujte mu na reč, u tom slučaju dodatna pojašnjenja od njega vam nisu potrebna.

(Kurir.rs/Klix)

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