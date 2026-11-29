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Višegodišnjem nagađanju, spekulacijama i opkladama je došao kraj jer konačno znamo ko je novi Džejms Bond. Danijela Krejga će u jednoj od najpoželjnijih uloga u istoriji kinematografije naslediti britanski glumac Robert Patinson, koji kaže da mu je ova prilika najveća čast u životu.

Novi tajni agent 007 je među najcenjenijim glumcima u Holivudu proteklih godina, a pored talenta je poznat i po neobičnom smislu za humor. Njegova vanbračna supruga Suki Voterhaus ističe, kao najprivlačniju Patinsonovu osobinuto, to koliko se zabavlja pored njega kao, a zvezda franšiza "Hari Poter", "Dina"", "Betmen" i "Sumrak saga" često daje vrlo iznenađujuće izjave.

Robert i Suki Foto: Arianna Scolaro / Alamy / Profimedia

Mnoge od njih, međutim, nemaju mnogo veze sa stvarnošću, ispostavilo se.

Maštovito laže od detinjstva

Robert Patinson je, naime, svojevremeno otvoreno priznao da ponekad izmišlja događaje i detalje iz života, ponekad jednostavno zato što mu je zabavno da vidi kako će ljudi reagovati. U razgovoru za magazin GQ je ispričao da laže još od detinjstva, a jedna od njegovih najpoznatijih takvih izjava je bila da nije oprao kosu šest nedelja.

Još kao dečak je smišljao priče kako bi ostavio utisak na starije vršnjake, pa se tako svojevremeno predstavljao kao diler, iako nije tih dana imao predstavu kako bi droga mogla da izgleda. Da bi njegova priča delovala uverljivije, prskao je hemikalijama kompjuterske diskete, uveren da će tako ostaviti utisak da u njima krije nedozvoljene supstance. Kupio je čak oko 40 disketa i pokazivao ih drugoj deci.

– I svi su mi verovali. Imao sam određenu reputaciju. "Ovaj klinac je lud, On je diler droge", pričali su, a ja sam bio u fazonu "Hoćeš da probaš?" – prisetio se Robert.

Ni kada je odrastao i postao poznat glumac, Patinson nije prestao da izmišlja već je, naprotiv, koristio intervjue kao idelnu priliku da se zabavi neobičnim pričama i nasmeje one koji shvataju da nije ozbiljan. Zato smo rešili da se prisetimo najčudnijih izmišljotina novog Džejmsa Bonda i pronašli čak dvanaest... iako su neke možda i istina, poput priče o tome kako se rešio progoniteljke.

1/5 Vidi galeriju Robert Patinson Foto: A24 / Shutterstock Editorial / Profimedia, Supplied by LMK / IPA / Profimedia, COBRA TEAM / Agostino Fabio / COBRA TEAM / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Neobične priče Roberta Patinsona

1. Predstavljao se kao Amerikanac iz Mičigena.

Kada je počeo da odlazi na audicije u Sjedinjenim Američkim Državama, Patinson je zaključio da bi njegov britanski akcenat mogao da mu oteža dobijanje uloga. Zato je pričao da je poreklom iz Mičigena, a nekad i da dolazi iz Denvera.

To je umelo da ga dovede i u vrlo neprijatnu situaciju jer su ga, recimo, na audiciji za film "Transformersi 2" prepoznali i ostali zbunjeni njegovom pričom o poreklu.

2. Tvrdio je da živi na ulici.

Prilikom gostovanja u emisiji Džimija Kimela 2012. godine, glumac je ispričao da nema dom i da živi kao beskućnik. Za razliku od nekih drugih njegovih priča, ovoga puta bilo je prilično jasno da se samo šali i pokušava da nasmeje publiku.

3. Izmislio da studira sa princom Vilijamom.

Nakon što je skrenuo na sebe pažnju ulogom Sedrika Digorija u filmu "Hari Poter i vatreni pehar", Patinson nije uspevao lako da pronađe nove uloge Kad bi ga tih dana ljudi pitali čime se bavi, odgovarao je da studira na Kraljevskoj akademiji dramskih umetnosti i da mu je kolega na studijama princ Vilijam.

Robert Patinson je novi Džejms Bond Foto: TIZIANA FABI / AFP / Profimedia

4. Predstavljao se kao član britanske kraljevske porodice.

Navodno prijateljstvo s budućim britanskim kraljem nije bilo dovoljno, pa je Robert Patinson u jednom trenutku u Americi pričao da i sam pripada britanskoj kraljevskoj porodici. Bilo je, kaže, i onih koji su mu poverovali.

5. Tajnu savršene kose pripisivao manjku higijene.

Patinsonova bujna i uvek nešto duža kosa je njegov zaštitni znak, pa ga novinari povremeno pitaju i kako održava frizuru. On je u jednom intervjuu 2012. odgovor koji je mnoge iznenadio: tvrdio je da je za zdravlje i lepotu njegove kose najvažnije to što je ne pere. Ranije je, podsetimo, rekao i da je prošlo šest nedelja otkako je poslednji put oprao kosu, a tada je tvrdio da je pere godinama.

– Često nosim kape. U kosi imam toliko ostataka raznih preparata i prljavštine, nakon godina i godina bez pranja i bez ikakvog osećaja za ličnu higijenu. Čak i danas, kada idem na događaje na kojima bi trebalo da budem taj seksi tip ili šta već, bukvalno pitam predstavnika studija da li, ako mi se pojave čitavi oblaci peruti na odeći, može samo da ih otrese – izjavio je i mnogi su ga shvatili ozbiljno.

6. Nije trenirao da bi bio Betmen.

Kada je objavljeno da će upravo Robert Patinson preuzeti ulogu Betmena, očekivalo se da će proći kroz ozbiljne fizičke pripreme. Međutim, u razgovoru za GQ glumac je iznenadio odgovorom da nema nameru da se posveti napornim treninzima.

Robert Patinson Foto: Pictorial Press, Pictorial Press Ltd / Alamy / Profimedia

Kao opravdanje je naveo legendarnog Džejmsa Dina, uz opasku da ni on nije morao da provodi vreme u teretani kako bi se pripremao za svoje uloge. Naravno, kako smo i videli u filmu, Patinson je i te kako bio vredan u teretani.

7. Rešio se obožavateljke tako što joj je postao nepodnošljiv.

Jedna od najneobičnijih priča Roberta Patinsona se odnosila na devojku koja mu je, navodno, svaki dan nedeljama stajala ispred zdrade. Pošto mu je dosadila, odlučio je da primeni neobičnu taktiku: pozvao ju je na sastanak, a zatim na večeri neprestano pričao o svojim problemima, žalio se na svoj život i trudio se da bude što dosadniji.

Da li je ovo istina ili ne, ni danas niko nije siguran, ali glumac je ispričao da je posle ovog sastanka njegova progoniteljka prestala da se pojavljuje.

Robert Patinson Foto: Arianna Scolaro / Alamy / Profimedia

8. Planirao da otvori restoran u kojem se testenina jede prstima.

Patinson je u jednom intervjuu ispričao da razmilšja o otvaranju restorana brze hrane u kojem bi se testenina služila tako da je mušterije jedu rukama. Nije poznato da li je ovu zamisao ikada ozbiljno razmatrao, ali je svakako bila jedna od njegovih upečatljivijih izjava.

9. Ispričao da je klovn poginuo pred njim u cirkusu.

Dok je promovisao film "Voda za slonove", zbog kog je imao priliku da se upozna sa svetom cirkusa, glumac je dobio pitanje o sopstvenim iskustvima sa ovom vrstom zabave. Odgovor je, kako to često biva s Robertom Patinsonom, bio potpuno neočekivan: ispričao je da je prilikom prve posete cirkusu video kako klovn gine nakon što je eksplodirao njegov mali automobil.

10. Tvrdio da je video Toma Holanda kao Spajdermena pre svih.

Patinson je imao priliku da igra u "Odiseji" Kristofera Nolana, u kom je jedna od glavnih zvezda njegov sunarodnik i kolega Tom Holand, ali ovo nije njihova prva saradnja.

Pretgodno su zajedno snimli "Izgubljeni grad Z", a Patinson tvrdi da je Holand tada u slobodno vreme nosio kostim Spajdermena, godinama pre nego što je dobio ulogu ovog superheroja.

– Pomislio sam "Stvarno je manifestovao da dobije tu ulogu" – rekao je Patinson, koji se čak zakleo da se to desilo u Kolumbiji, pre nego što je Holand izabran za Spajdermena. – Ali to nije video niko osim mene.

11. Tvrdio da je bio model za ženske šake.

Tokom promocije "Sumrak sage", Robert Patinson je u intervjuima često pominjao da se svojevremeno bavio modelingom, i to da su njegove šake zamenjivale ženske u reklamama. Međutim, kada je 2011. godine gostovao u emisiji Džimija Kimela, voditelj je odlučio da proveri koliko je njegova priča istinita. Pozvao je glumčevu majku, koja je sedela u publici, da potvrdi sinove tvrdnje. Ipak, ona je odlučno odmahnula glavom.

12. Priredili mu prvoaprilsku šalu za rođendan koji nije 1. aprila.

Robert Patinson je 2014. godine, gostujući u emisiji Seta Majersa, ispričao kako su ga sestre nasamarile na njegov 18. rođendan, 1. aprila. Rekle su mu da mu je majka trudna, a on je u njihovu priču potpuno poverovao.

– Otišao sam u školu presrećan, uživajući u pomisli da ću dobiti malog sebe – prisetio se glumac. – Bio sam potpuno uveren. Nikada u životu nisam bio toliko razočaran.

Međutim, Patinson je rođen 13. maja, a ne 1. aprila.

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