HIRURŠKI PRECIZNO JOJ ISEKLI TELO! Svirepo ubistvo zatreslo Holivud, a ni posle 70 godina nije razrešeno: Misterija Crne DALILE!

Bilo je deset ujutro, januar 1947. godine. Beti Bersinger je šetala ulicama Lajmert parka u Los Anđelesu sa svojom trogodišnjom ćerkicom kada je na travnjaku ispred jedne kuće ugledala telo. Približila mu se i zaključila kako se radi o lutki nalik onima koje stoje u izlozima prodavnica. Ali, onda je telo osmotrila malo bolje i shvatila da u pitanju nije lutka!

Bilo je to telo 22-godišnje djevojke Elizabet Šort čije će ubistvo postati jedno od najslavnijih nerešenih ubistava u istoriji. "Crna Dalija" je rođena!

Njeno telo bilo je isečeno na pola u struku, a rez je izveden sa neverovatnom preciznošću - nijedan unutrašnji organ nije povređen. U telu nije bilo ni jedne kapi krvi, sve je bilo savršeno čisto. Njeni obrazi su bili isečeni od usana do ušiju, što je zahvat poznat i kao "glazgovski osmeh". Na grudima i bedrima isečeni su joj celi komadi tkiva, a unutrašnji organi pravilno su raspoređeni po travnjaku.

Ko god da je ubio Elizabet, to je uradio savršeno promišljeno i bez bilo kakve žurbe.

Prljava uloga novinara i rođenje "Crne Dalije"

Nakon što je Elizabet identifikovana, novinari časopisa LA Examiner kontaktirali su njenu majku i rekli joj da je njena kći pobedila na takmičenju za mis. Tek nakon što su iz nje izvukli što su više informacija, priznali su joj da joj je ćerka zverski ubijena. Nakon toga su joj platili put do Los Anđelesa "kako bi pomogla policiji u istrazi", ali čim je stigla su je sakrili od policije i od konkurencije, kako bi imali ekskluzivne informacije.

I ostali mediji su od ovog slučaja napravili u senzaciju. Oni su Elizabet pretvorili u "avanturistkinju" koja je "suknjom osvojila ulice Holivuda" i volela muškarce u uniformama. Nazvali su je - "Crna Dalija", po noar filmu “Plava Dalija” iz 1946. godine.

Prvi osumnjičeni

Samo nekoliko dana nakon ubistva, časopisu LA Examiner se javio čovek koji je tvrdio da je ubio Elizabet i najavio da će im poslati paket s njenim stvarima. To se i dogodilo. U paketu su bili svi lični dokumenti nesretne devojke, fotografije, ali i adresar s imenom Marka Hansena.

Naime, kod njega je Elizabet bila smeštena, pa je odmah dobio status osumnjičenog. S obzirom na zaista jezivo ubistvo i medijski senzacionalizam, za slučaj se pročulo širom SAD, ali i Evrope. Odjednom je policija bila zatrpana pozivima ljudi koji su tvrdili da su ubice. Do danas ih je bilo više od 50.

Filmska verzija misterije

Daliju je ubio ugledni lekar?

U najuži krug osumnjičenih, policija je uvrstila čak 22 ljudi. Sedmorica su bili lekari s obzirom na to da je utvrđeno da je njeno telo isekao neko tko je jako dobro znao šta radi. Na kraju, slučaj je zatvoren i ubica nikada nije pronađen.

Po svemu sudeći, to bi mogao biti Džordž Hodel, lekar koji je umro 1991. godine. Zanimljivo, pitanje njegove krivice otvorio je 2013. godine Hodelov sin Stiv koji je tada već bio penzionisani detektiv. Njegov je pas u blizini kuće nanjušio miris tela, a analiza tla pokazala je tragove razgrađenih ljudskih ostataka. To, naravno, ne dokazuje da je on ubio Crnu Daliju, ali dokazuje da Hodelu ubijanje nije bilo nimalo strano.

Još za vreme istrage Hodel je napustio porodicu i preselio se u Aziju, a dva detektiva su načula da je pričao o ubistvu Elizabet.

Stiv je svoje tvrdnje pojačao celim nizom argumenata, ali policija nije bila spremna da ponovo otvori istragu jednog od najpoznatijih ubistava u itoriji. Prava istina tako se najverovatnije neće saznati nikad.i

(Kurir.rs/ 24sata.hr)

Foto: Wikipedia