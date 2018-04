(FOTO) MNOGI ĆE JE PLJUVATI: Aleksandra Kovač slikala prazne ulice! U vreme praznika Beograd je bez agresije!

Najvise volim praznike i avgust jer tada moj grad opet postane onaj dobri, stari Beograd u kome sam rodjena i odrasla i ciju svaku ulicu i sokak dobro poznajem. Grad bez agresije, prostakluka, mrznje. Grad u kome zivi ljubav. #mojbeograd #nekadisad #jugoslavija

