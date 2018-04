AUTO JE BIO RASCEPAN KAO KONZERVA: Kako je pokojni pevač SPASIO ŽIVOT frontmenu Plavog orkestra

Saša Lošić prisetio se Dina Dvornika, te otkrio kako mu je pokojni pevač jednom prilikom spasio život. Ističući koliko mu nedostaje njegova energija, ispričao je za javnost sve detalje kobnog događaja.

"Moram još jednu stvar da kažem, jednom mi je spasio život. U Novom Sadu smo se vozili, Plavi orkestar, on i bio je vozač koji se hteo da se pohvali svojim novim Golfom II ispred nas i Dino. Nagazio je na gas, ne znam 150, prošao kroz crveno i udarili smo u neki rasvetni stub. Ja sam sedeo između vozača i Dina, koji je bio na suvozačevom mestu. I prvo čovek valjda ima instinkt da sebe zaštiti, a on je prvo mene držao rukom i držao me sve dok se nismo zaustavili. Auto je bio rascepan ko konzerva", ispričao je Loša.

"Tad sam skontao da je on imao nekakvu ljudsku dimenziju kao retko ko na ovim prostorima", izjavio je on.

