CEO REGION JE DIGLA NA NOGE: Jovana otkrila kako joj je bilo dok je snimala SEKS sa Milošem Bikovićem i kakav je

Mlada glumicaJovana Stoiljković osvojila je simpatije publike u novoj seriji “Jutro će promeniti sve”, ali i u filmu “Južni vetar”, u kome tumači glavnu ulogu sa Milošem Bikovićem. Posebnu pažnju privukli su eksplicitni kadrovi.

Jovana govori o tome koliko je u privatnom životu slična likovima koje je igrala, a koji su seksualno liberalni, da li joj je bilo zahtevno da snimi intimne scene sa Bikovićem, ali i da li se mladi glumci međusobno podržavaju.

Lik Anđele, koji Jovana tumači u seriji “Jutro će promeniti sve”, pomalo je kontroverzan i konstanto ispituje svoju seksualnost, što je rezultiralo da glumica jednom prilikom završi u odnosu sa još dva partnera. Mlada glumica otkriva koliko se u pogledu seksualnosti razlikuje od lika Anđele.



- Ne mogu da poredim sebe i Anđelu. To je kompleksna stvar, ali nema sličnosti u toj liberalnosti između mene i lika - navodi šarmatna glumica i otkriva šta je naučila iz ove uloge.

- Bilo mi je jako čudno kako odigrati to potiskivanje problema, koje Anđela nosi u sebi. Ne mogu da kažem da je to poučno, ali je bilo važno da otkrijem i to, vezano za glumačka sredstva kojim raspolažem. Dirljivo mi je kako se razvija ona, tako je bilo i meni to otvaranje. Snimali smo pet meseci pa smo se saživeli sa ovim junacima. Ne mogu da kažem za jedan segment, ona ih ima desetak. Svaki je bio preloman i važan za mene - kaže mlada glumica.



Mnoge pozitivne kritike Jovana je dobila i za ulogu u filmu “Južni vetar”, gde tumači devojku Milošu Bikoviću. Posebnu pažnju privukle su njihove zajedničke scene seksa, gde je publika između ostalog po prvi put mogla da vidi i Bikovića obnaženog, a glumica otkriva da li je bilo zahtevno snimiti te scene.

- Nije bilo zahtevno. Divan je Miloš Biković i zadovoljstvo je raditi sa njim - iskrena je Jovana i dodaje da su mnoge kolege pohvalile njenu ulogu u “Južnom vetru”:

- Taj film je napravio veliku stvar u našoj kinematografiji i jako sam ponosna na to. Preuzbudljivo mi je što sam u životu uradila tako dva značajna projekta - i seriju i film. Dobila sam razne pozitivne komentare i od kolega iz serije.

Pored seksi scena u pomenutom filmu i seriji, Jovana ima slične kadrove i u filmu “Panama”, kao i u seriji “Senke nad Balkanom”, gde joj je partner bio Andrija Kuzmanović.

