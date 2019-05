MEL BI PROGOVORILA O POZNATOM KOMIČARU, OCU SVOJE ĆERKE, I POTRESLA FANOVE: On je bio ljubav mog života, a nije hteo da prizna OČINSTVO!

Mel Bi je sada rešila da se osvrne na svoju turbulentnu vezu sa glumcem Edijem Marfijem, s kojim ima ćerku.

Ova 43-godišnja Britanka istakla je kako su njihovu vezu obeležile dramatične svađe i stalno nerazumevanje, koje su na kraju dovele do toga da nije želeo da prizna očinstvo nad njihovom ćerkom Ejndžel.

"Oboje smo krivi. Govorim to javno, a on do današnjeg dana nije prestao da se izvinjava za svoje postupke. On bi zaista volio da to nikada nije uopšte izrekao, jer je to dete bilo planirano. Isplanirali smo tu bebu zajedno i ludački smo se voleli, ali u jednom je trenutku sve otišlo u potpuno pogrešnom pravcu", izjavila je Melani.

"Imali smo nešto posebno što nisam iskusila ni sa kim drugim. Mislila sam da imam, ali oni su lagali. On je bio čist. Bio je moja najveć ljubav. Uvek će biti. Pokzazao mi je šta je to prava ljubav, i zbog toga ću mu se uvek diviti i poštovati ga", rekla je.

Pored dvanaestogodišnje Ejndžel Iris iz pomenute veze sa Marfijem, pevačica ima još jednu ćerku iz braka sa Belafonteom.

Marfi takođe ima decu iz nekoliko romansi - ukupno desetoro i to sa pet različitih žena.

