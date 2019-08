I DALJE TRPIMO POSLEDICE UBISTVA ZORANA ĐINĆIĆA: Autori serije Jutro će promeniti sve snimaju seriju inspirisanu atentanom na premijera!

Goran Stanković i Vladimir Tagić, tvorci hit TV drame "Jutro će promeniti sve", rade na novoj seriji "Sablja", koja će biti politički triler koji se vrti oko atentata na premijera Srbije Zorana Đinđića 2003. godine i reportera istrage ubistva.

"Sablja" je jedan od pet projekata u ranom razvoju koji učestvuje na forumu za sufinansiranje drame "CineLink Drame" Sarajevo film festivala. Platforma je usmerena na razvoj visokokvalitetnih TV dramskih serija iz jugoistočne Evrope.

"Jednom kada smo završili "Jutro će promeniti sve", osećali smo se kao da smo ispričali priču koju smo želeli, i iako je bila tražena druga sezona, odlučili smo da se fokusiramo na sledeću stvar", objašnjava Stanković za Varajeti i dodaje:

"Sablja" je sasvim prirodno došla kao tema koja nas duboko zanima i označava veliku crnu rupu u našoj novijoj istoriji.

Serija ispituje ubistvo Đinđića i njegove političke posledice kroz oči trojice likova - novinara, policijskog inspektora i mladog kriminalca - i uticaj koji ima na njihove živote.



"Koliko god se bavio velikom slikom političkih događaja, to duboko ulazi u lični život likova koje pratimo", kaže Stanković, a Tagić dodaje:



"Serija je postavljena 2003. godine, u vrlo specifičnom periodu u prošlosti naše zemlje, kada se demokratska revolucija upravo dogodila i kad su sukob između delova starog sistema i potreba za promenama bili na vrhuncu. Srbija je u to vreme bila potpuno drugačija zemlja nego što je to sada slučaj. Bilo je toliko pitanja bez odgovora, mogućih rešenja i nade se da će doći do velikih promena. Postavljanje serije u taj određeni trenutak bilo je, dakle, presudno."

Kako objašnjava Stanković, "Sablja" se bavi prekretnicom u novijoj istoriji Srbije koja je uticala na živote mnogih generacija.

"Atentat na Zorana Đinđića verovatno je najvažniji politički događaj u modernoj srpskoj istoriji. I dalje živimo s posledicama ovog čina koji je zatvorio mogući put ovog društva. Nikad nećemo znati kuda nas je taj put mogao voditi. "Sablja" je priča o smrti jednog čoveka, ali i priča o sistemu koji ne dozvoljava sebi da se promeni, sistemu koji se jede, postajući svoj vlastiti rak. U ovom sistemu svako ko pokuša nešto da promeni postaje pretnja", kaže Stanković.



"Sablja" bi trebalo da bude završena do kraja 2020. godine, a prikazivala bi se u proleće 2021, a tim je trenutno u pregovorima sa RTS, koji je inače emitovao "Jutro će promeniti sve".

