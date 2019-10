HRVATSKA BLOGERKA NIKA OSTOIĆ: Živim u strahu zbog osobe koja mi preti predstavljajući se kao Plajboeva zečica! (VIDEO)

Nika Ostoić (34), hrvatska kolumnistkinja koja je karijeru izgradila u časopisu Playboy, sada poznata hrvatska blogerka, živi u strahu! Već je godinu dana na meti osobe ili, kako kaže, možda i više njih, koja joj preti uništenjem. Osoba se javlja putem lažnih profila, po čak 30 puta dnevno i predstavlja se kao jedna Playboyeva zečica koju je Nika Ostoić, pred tri godine po nalogu urednika odbila za fotografisanje za taj časopis, ali dotična je devojka svoju ambiciju ostvarila uz pomoć čuda fotošopa 2018. kad je pokrenut internet linč na Niku.



''Primam preteće poruke, predstavlja se kao spomenuta zečica i šalje njene slike i pornografske radove, ali ja ne verujem da ta devojka zaista stoji iza toga. Smatram da se neko ko ima nešto protiv mene koristi njenim identitetom i time sramoti po društvenim mrežama, i nju, a i mene. Preti mi da će me smestiti u ludnicu na dugo vremena i hvali se da mi je spremila lažne tužbe, odnosno tužbe s hrpom lažnih svedoka s kojima u zamenu za lažno svedočenje ima seks.'', otkriva Nika Ostoić.



Nika je slučaj prijavila vlastima, ali rečeno joj je da u Hrvatskoj ne postoji zakon koji reguliše lažne profile osim ako je reč o pretnji ubistvom.



''Moj telefon ne prestaje da zvoni, tablet, laptop, kućni telefon. Sve zvoni s pretnjama i ja zbog toga pijem sedative jer sam dobila anksiozni poremećaj koji nikad pre nisam imala. Ja živim u strahu'' - iskrena je Nika, inače poznata kao britka kolumnistkinja bez dlake na jeziku.



''Osoba ostavlja po društvenim mrežama moje lične podatke i poziva na linč, to radi tolikom brzinom da sam sigurna da je reč o više osoba, ali nemam ideju ko je to zaista. Sigurna sam da je reč o mentalno bolesnoj osobi kojoj je potrebna hospitalizacija. Osobi je cilj psihički da me uništi.'' - govori Nika za Kurir i dodaje:

''Dovelo je do toga da sam se potpuno povukla iz javnog života i živim u strahu. Maltretirani su svi moji drugovi. To ne prestaje već preko godinu dana. Ne mogu da koristim e-mail, instagram, izbrisala sam svoj Youtube kanal i prestala biti urednica sopstvenog portala jer me ovaj zlostavljač na sve to kontaktira. Do sada je osoba izradila preko stotinu lažnih profila.''

Slučaj je eskalirao do Hrvatska Radio Televizije, informativnog programa no poboljšanja nema.



''Ja sam u strahu. Strahu da ne budem fizički napadnuta i zalivena solnom kiselinom'' - iskrena je Ostoić.

''Ne mogu da poverujem da je to zaista ta ''zečica'' za koju se predstavlja''.

(Kurir.rs)

Svoje strepnje izrazila je i u videu snimljenom u njenom zagrebačkom domu

