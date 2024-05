"RUSIJA PRVI PUT IZVODI OVAKVE VEŽBE, SITUACIJA JE OZBILJNA!" Dr Boljević: Spremni su na sve, posledice mogu biti KATASTROFALNE!

Povodom dana pobede nad fašizmom u jutarnjem programu Kurir televizije gostovali su i Nebojša Damnjanović, istoričar, Nikola Perišić, Centar za društvena istraživanja, a preko videa se iz Moskve uključio prof. dr Sergej Boljević, profesor na Univerzitetu u Moskvi.

Damnjanović se osvrnuo promenu konteksta u kojem se od 1945. godine i pobeda nad fašizmom ovaj dan proslavlja.

foto: Kurir televizija

- Kontekst je zauvek u osnovi tamo gde je i bio. U Drugom svetskom ratu, verovatno najvećem ratu svih vremena, glavni front je bio na istoku Evrope - u sudaru Nemačke i pre svega Sovjetskog Saveza, odnosno Rusije. Tu je odlučena sudbina sveta. Od 1941. do 1945. tri četvrtine nemačkih snaga je bilo prikovano za istočni front. Mi smo dali ogroman doprinos, ali da li bi naši pokreti otpora uspeli da se razmašu toliko da je veći deo Nemačke vojske bio više angažovan na ovim prostorima, umesto u SSSR. Naravno da ne bi - rekao je Damjanović i dodao:

- Rado citiram maršala Žukova koji je rekao da se u Drugom svetskom ratu ruski narod izdigao u svoj svojoj veličini. Pazite, on kaže baš ruski, a ne sovjstski kako je tada bio zvaničan naziv. Rusija je tada pojela biološku snagu Nemačkog naroda. Milioni nemačkih vojnika su izginuli od Volge do Kavkaza.

foto: Kurir televizija

PerIšić je komentarisao zabranu ruskih zastava na proslavi današnjega dana u zapadnim zemljama:

- To je u skladu sa trenutnom geopolitičkom situacijom. Od 2022, od napada Rusije na Ukrajinu sve što dolazi iz područja Rusije je osporavano i zabranjivano. Imali smo Rusiju koja je izašla kao pobednik iz tog rata koja sada ima poljuljan ugled u svetu i sve više neprijatelja u geopolitičkom kretanju, dok Nemačka s druge strane koja je bila fašistička i koja je izašla poražena iz rata nekako se suočila sa svojom istorijom, osudila zločine i pojedince koji su ih činili i to je bio osnov za razvitak i prosperitet te države. To sve pokazuje koliko je teško predviđati šta sve može da se dešava u geopolitičkim kretanjima.

Boljević je konstatovao da je današnji datum najvažniji dan za Ruse, a potom se osvrnuo na vojne vežbe simulacije upotrebe nestrateškog nuklearnog naoružanja i poruku koja se putem tih vežbi šalje zapadu.

foto: Kurir televizija

- Dan pobede je najvažniji dan za Ruse. Smatrali smo da je toga dana pobeđen fašizam, ali izgleda da te klice fašizma i nacizma i dalje žive i one se vraćaju na scenu i to na prostoru Evrope. To što Nemačka zabranjuje naše zastave to je opet delo nacizma. Ovaj dan se danas slavi osebno. Slavi se u posebnom aspektu s obzirom da ide specijalna vojna operacija protiv nacista u Ukrajini - rekao je Boljević i dodao:

- Sada se slična situacija ponavlja. Ponovo kao i toliko puta u istoriji, setimo se i Napoleona i Hitlera, Rusija upozorava zapad: Nemojte ići prema granicama Rusije! Šta se desilo. Desilo se da nisu slušali. I sada Rusija kreće u napad. Ove vežbe koje su napravljene sa nestrateškim nuklearnim oružjem u južnom delu Rusije prvi put pokazuju. To znači da Rusija ozbiljno razmatra u kom pravcu mogu da se razviju ratne operacije. Ako zapad ne shvati da ne sme da prelazi neke crvene linije to može da dovede do katastrofalnih posledica. Rusija je spremna na sve. Ona je spremna da brani svoj suverenitet i svoj narod i neće neće podleći nikakvim spoljnim uticajima.

