HRVATSKI NOVINAR PISAO DA JE U JASENOVCU BILO ZABAVNO! Stručnjaci: Dok su palili lutke Vučića i Putina negirali su genocid u NDH

Povodom Sretenja, državnog praznika Srbije , predsedniku države Aleksandru Vučiću stigle su čestitke od državnika brjnih zemalja sveta, od Sjedinjenih Američkih Država, preko Francuske, Nemačke, pa do Rusije i Kine, ali iz susedne Hrvatske stigao je sramni akt.

Naime, učesnici maskenbala u Kaštelu kod Splita, su posle defilea spalili lutke sa likovima predsednika Vučića i predsednika Rusije Vladimira Putina.

Ovim povodom u jutarnjem programu Kurir televizije gostovlali su Vladimir Kljajić, politikolog i Mile Bosnić, predsednik Udruženja Krajišnika Srbije

- Nažalost to je i državna politika. Na toj manifestaciji čuli su se i pozdravi iz 41 i 45 - Za dom spremni. Palili su lutke Putina i Vučića jer su te snage u Drugom svetskom ratu, išle do Staljingrada i radile su isti posao na prostoru NDH, a to znači do oni još uvek nisu raščistili sa tom svojom prošlošću i podsećaju nas da tako treba nastaviti. To je najmorbiidnija poruka, ali i najozbiljnija. Zamislite kad neki ljudi koji su na dnu društva dobiju podršku na ovaj način. To je ipak zvanična manifestacija. Na stranu što je to karneval. Umesto da bude to neki smeh i zabava vi ste poslali ovu poruku sa opravdanje da je to deo karnevala. Napominjem da je blizu tog mesta i Splitska riva gde su bacali ljude u reku, a nisu daleko ni logori na Pagu - rekao je Bosnić i dodao:

- Dok mi ovo pričamo naša državna institucija koja se zove muzej genocida je organizovala dve promocije u kojima se negira genocid. Jedna hrvatska istoričarka Matavušić i jedna osoba iz Banjaluke i naš direktor govore o spašavanju dece, a ta akcija je u stvari bila akcija genocida kada su ta deca pokrštavana i td. Govori se da Jastrebarsko nije bio dečji logor i govori se da NDH nije bila država. Znate, ako nije bila država onda nema ni genocida. Naša reakcija je u tom delu koji se tiče nauke neozbiljna. Oni rade nešto što negira i reakciju predsednika. I to baš u ova dva dana u slopu obeležavanja Sretenja.

Kljajić je spornu manifestaciju ocenio kao nedopustivu i konstatovao da se sloboda govora ukoliko se poziva na mržnju mora ograničiti:

- Sloboda govora mora da se ograniči kada širi mržnju. Ovde se radi o srpskoj manjini koja treba da aktivno učestuje u hrvatskom društvu. Kako se sada ta manina oseća? To je neprihvatljivo. U Hrvatskoj se nažalast pojavio nov fašizam, odnosno pokreti koji glorifikuju ili umanjuju zločine koje su činili nacisti. To su svakako skandali koji su vredni pažnje i osude i moraju da budu sankcionisani. Setimo se da je jedan njihov novinar pisao u jednom članku kako je u Jasenovcu osim zločina bilo i zabave i pozorišta. To su svakako neki neprimereni komentari koji pokušavaju da umanje zločine.

