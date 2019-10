OVOGODIŠNJI EXIT DONEO NOVOM SADU I SRBIJI REKORDNIH 16.4 MILIONA EVRA: Porast inostranih posetilaca 31%!

U dosad najboljoj godini za EXIT, zahvaljujući nekoliko ključnih parametara kao što su maksimalna poseta, ali i čak 31% više inostranih posetilaca nego prošle godine, ostvaren je i rekordan doprinos našeg najvećeg festivala domaćoj privredi. Opsežno istraživanje koje se sprovodi svake godine za vreme festivala, ove je godine pokazalo da je EXIT doneo novih 16,4 miliona evra turističkoj privredi Novog Sada i cele Srbije! Tako je od osnivanja festivala do danas, domaća privreda ostvarila preko 180 miliona evra ekonomske koristi od Exita, i to ne računajući višestruko veću procenjenu vrednost međunarodne promocije Novog Sada i cele Srbije! Kroz kapije samo ovogodišnjeg EXIT festivala prošlo je oko 200.000 posetilaca iz više od 90 zemalja, a već prvog dana, kada su pored ostalih nastupali čuvena rok grupa The Cure i DJ legenda Carl Cox, zabeležen je i novi rekord dnevne posete od čak 56.000 ljudi. Porast inostranih turista za gotovo trećinu u odnosu na izuzetno uspešnu 2018. godinu, bio je gotovo ravnomerno podeljen između gostiju iz regiona, te Zapadne i Istočne Evrope. Zabeležen je i do sada najviši broj posetilaca sa drugih kontinenata, i to duplo više u odnosu na prethodne dve godine. Kao i prethodnih godina, više od 90% inostranih posetilaca Exita je u Novi Sad došlo zbog festivala, što je dokaz direktnog uticaja festivala na turizam Novog Sada i Srbije.

Najviše stranih gostiju stiglo je iz Velike Britanije, Hrvatske, Slovenije, Turske, Holandije i Bugarske, dok su se na ulicama grada mogli sresti i gosti iz veoma udaljenih i egzotičnih zemalja, među kojima su Brazil, Hong Kong, Indija, Kuvajt, Južna Afrika, Singapur ili Bahrein.

Najviše su trošili gosti sa drugih kontinenata - u proseku 615 evra, a odmah za njima i gosti iz Zapadne Evrope sa oko 600 evra po osobi, a kada se uračuna i domaća publika, posetioci su tokom festivala u Novom Sadu i Srbiji prosečno trošili 420 evra. Ova brojka u istraživanju obuhvatala je isključivo troškove koje ostaju kompanijama u Srbiji (smeštaj, hrana, putni troškovi u zemlji i slično). Gotovo 70% (68.7%) turista je plaćalo smeštaj, od toga najveći broj je bio u iznajmljenim sobama, apartmanima ili stanovima (36.8%), te 11.8% u hotelima i 14.5% u hostelima.

Utisci sa Exita su bili odlični, a dokaz za to je da je celokupna ocena festivala bila u rangu najboljih tokom gotovo dvadesetogodišnje istorije, dok se 97% posetilaca opredelilo da im se mišljenje o Novom Sadu nakon posete festivalu popravilo ili ostalo isto. Od ukupnog broja anketiranih, čak 98% gostiju izjavilo je da će se sigurno ili možda vratiti na EXIT festival.

Prosek godina posetilaca u ovoj anketi bio je iznenađujućih 27 godina, što je najviši prosek do sada na Exitovim festivalima. Objašnjenje za ovo je visokih 16.6% u kategoriji posetilaca preko 35 godina (prošle godine ih je bilo 6.9%), koje su privukli rok legende The Cure, Phil Anselmo, ali i drugi izvođači iz segmenta programa planski namenjenog starijoj generaciji. Visokoobrazovani posetioci, uključujući tu i studente, činili su 78% publike, dok je ove godine bilo za oko 10% više zaposlenih nego uobičajeno.

Gotovo polovina ispitanika je navelo program kao osnovni razlog dolaska na EXIT, dok je trećina stranaca (33,9%) izjavilo da je dolazak na EXIT bio odlična prilika za posetu Novom Sadu i Srbiji. Istraživanje je rađeno na reprezentativnom uzorku tokom trajanja festivala. Anketirani su isključivo posetioci koji su ulaznicu kupili, dok su učesnici, radnici, predstavnici medija, sponzora i drugih institucija izuzeti.

