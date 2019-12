PREMINULA ALI VILIS U 72. GODINI! Zbog nje je serija PRIJATELJI bila MEGA POPULARNA!

Ali Vilis, najpoznatija po legendarnoj pesmi "I'll be there for you" iz popularne serije "Prijatelji", preminula je u 72. godini života od posledica srčanog udara.

Vest o njenoj smrti objavila je na Instagramu njena dugogodišnja partnerka Prudens Fenton. Preminula je u svom domu u Los Anđelesu.

Pored pesme "I'll be there for you", bila je nominovana za nagradu Emi, a Gremi je zaslužila za svoju muziku u filmovima "Policajac sa Beverli Hilsa" i "Boja purpura".

Učestvovala je i u nastanku hit pesama 'September' i 'Boogie Wonderland' grupe Earth, Wind & Fire. U Kuću slavnih tekstopisaca ušla je 2018. godine.

