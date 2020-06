ONI SU SE ODREKLI SVOJE DECE: Slavnog pevača baš briga za sina beskućnika, a ON ne priča sa ćerkom zbog ŽEŠĆEG SKANDALA!

Entoni Hopkins šokirao je javnost kada je objavio da dvadeset godina ne razgovara sa svojom kćerkom Abigejl, te da ni ne zna da li ima unučiće, ali da ga nije ni briga za to.On nije jedina ličnost iz sveta šoubiznisa koja ima porodičnih problema. Svoje dece odrekli su se i Tom Džons i glumac Lorens Fišburn.

Tom Džons je sina Džonatana Berkerija, dobio u kratkoj romansi sa manekenkom Ketrin Berkeri, a iako je DNK analizom potvrđeno da je on biološki tata, mladić ga nikada nije upoznao jer pevač to jednostavno nikada nije želio. Umesto u bogatstvu, sin Toma Džonsa živi kao beskućnik i nema naznaka da će se to ikada promeniti.

foto: Profimedia

"Ne tražim njegov novac, samo želim da se upoznamo", izjavio je nesrećni mladić. Inače, kada su se Tom Džons i majka njegovog sina upoznali, on je imao 47 godina, a ona 24 godine i nakon jedne strastvene noći muzičar se majci svog deteta jednostavno nikada više nije javio.

I čuveni Lorens Fišburn odrekao se svoje ćerke zato što je 2010. snimila film za odrasle pod imenom Čipi Di. Montana Fišburn je po ugledu na TV zvezdu Kim Kardašijan snimila intimni snimak, očekujući da će i ona preko noći postati slavna. Međutim, nije se proslavila ni zaradila na snimku zbog male gledanosti. Inkasirala je samo 60.000 dolara.

foto: Profimedia

