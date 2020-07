PREMINUO DŽON SAKSON U 85. GODINI! A evo koja uloga u filmu ga je PROSLAVILA! (FOTO)

Preminuo glumac Džon Sakson u 85. godini. Glumac izuzetnog autoriteta, čvrsto muzikalnog glasa podesnog za svakakve antipode glavnim junacima, uz to majstor borilačkih veština, vlasnik crnog pojasa u karateu, a naravno i jedna od najpoznatijih uloga mu jeste u filmu "U zmajevom gnezdu" gde je bio kockarski dužnik Roper.

Igrao je uniformisana lica u horor klasicima "Crni Božić" i "Strava u Ulici brestova", pa bandit u Stardžisovom filmu "Džo Kid" sa naslovnim Klintom, tu su Arđentov "Tenebre", "Raid on Entebbe", "Apalusa" (prvi), "Od sumraka do svitanja", treći deo "Policajca sa Beverli Hilsa", Hjustonov "The unforgiven", "Portret u crnom", "Smrt revolveraša", sarađivao je stvarno sa neverovatnim rediteljskim imenima, radio u velikom broju država, sve žive i mrtve žanrove prošao, u krajnjoj liniji i upisao preko 200 uloga. Danas je preminuo u 85. godini.

