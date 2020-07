MADONIN ŽIVOT DALEKO JE OD ONOG KAKVIM SE ČINI: Zvezda zatrudnela sa trenerom, drugi brak pun skandala, sin ju je VREĐAO

Madona Luiza Veronika Čikone rođena je 16. avgusta 1958. godine u Bej Sitiju u Mičigenu. Po ocu Silviju Toniju Čikoneu je Italijanka, po majci Madoni Fortin Francuskinja i Kanađanka. Po njoj je dobila ime, za koje i danas mnogi smatraju da je samo marketinški trik.

Bila je treće od šestoro dece u porodici, odrasla je uz dvojicu starije braće Antonija i Martina, mlađeg brata Kristofera i mlađe sestre Paulu i Melani. Zvali su je Noni i bila je mezimica u familiji. U intervjuima je kasnije pričala da je detinjstvo provela u siromaštvu, ali se ispostavilo da je to bio samo marketinški potez. Madonina porodica je pripadala srednjoj klasi. Njena majka preminula je u 30. godini od raka dojke, a Madona je tada imala samo pet godina. Novi udarac je dobila kada joj se otac, tri godine nakon majčine smrti oženio Džoan Gustafson, koja je radila u njihovoj kući kao domaćica. Madona maćehu nikada nije prihvatila, ali je zato pokušavala da zadobije očevu pažnju, pre svega dobrim ocenama.

Pohađala je katoličku školu u kojoj je naučila da bude "disciplinovana i da kontroliše svoje slabosti". Bila je odličan đak koji je obožavao ples. Pohađala je časova kod Kristofera Flina, koji je bio homoseksualne orijentacije i koji je umro od AIDS. Prijateljstvo s njim doprinelo je da Madona shvati i podrži svet diskriminisanih ljudi. U Njujork je stigla sa 35 dolara u džepu i željom da postane neko. Pokazalo se da je maćeha Džoan bila u pravu kada je o Madoni rekla sledeće:

"Briljantna, doduše manipulativna. Jednostavno se videlo da će preživeti. Videlo se da nikada neće biti slaba i nekako ti je bilo drago zbog toga!"

U početku je živela u napuštenim stanovima i radila kao konobarica, plesačica i kao striptizeta po malim klubovima, učila je da svira gitaru i odlazila na audicije.

Sreća joj se osmehnula kad je dobila angažman kao prateća pevačica Patrika Ernandeza, koji je tih godina osvojio top-liste hitom "Born to be Alive". S albumom "Madonna" i publika je poludela i za njenom muzikom, i za njenim stilom odevanja, s čipkastim topovima, kapri pantalonama preko kojih je nosila suknju, lančićima s krstovima... Kad je 1984. objavila drugi album "Like a Virgin", postala je svetska zvezda. Samouverena i ambiciozna, poverovala je da je dovoljno dobra da glumi u pozorištu i 1986. prihvatila je angažman u predstavi gde je upoznala Šona Pena. Nakon burnih prepirki i prevelike sličnosti u karakteru, brak sa Šonom je ubrzo propao. U medijima su se pojavljivali napisi i da je glumac čak fizički zlostavljao Madonu tokom braka, međutim ona je to kasnije demantovala.

Šuškalo se da su joj partnerke bile slavni model Naomi Kembel i glumica Sara Bernar. I ona je dolila ulje na vatru izjavivši kako je "možda gej muškarac zatočen u ženskom telu". U trideset osmoj godini Madona postaje majka i njen život poprima drugu dimenziju te joj se prioriteti naglo okreću, što je dovelo do umerenijeg umetničkog izražavanja prihvatljivijeg za širi krug publike. Ćerku Lurd rodila je 1996. godine, a njen biološki otac je Karlos Leon, koji je u to vreme bio Madonin lični trener.

S drugim mužem, Gajem Ričijem, upoznao ju je Sting, a u tom braku je dobila sina Roka. Venčanje je koštalo gotovo tri miliona dolara, a zbog slavnog reditelja preselila se u Englesku. Međutim, nakon par godina u braku pojavile su se prve pukotine: smetalo joj je što on premalo vremena provodi s njom i decom, a on je shvatio da život sa ženom koja stalno radi, opsesivno pazi na liniju, tiraniše porodicu makrobiotičkom ishranom i uopšte ne pije alkohol i nije toliko uzbudljiv kao što mu se isprva činilo.

Najteži udarac je doživela kada je pre nekoliko godina njen sin Roko izrazio želju da živi s ocem. O majci je u javnosti izneo niz uvreda nazvavši je ku*kom. S druge strane, sa ćerkom Lurd je veoma bliska. Danas sa decom živi u Lisabonu. Bavi se humanitarnim radom, promocijom najrazličitijih vidova umetnosti, najčešće avangardnih, novih oblika koji naglašavaju slobodu izražavanja, i dalje izdaje hitove. Međutim, mnogima i dalje bode oči svojim slobodnim duhom, ili kako to kontramišljenici nazivaju - promiskuitetnim izgledom, pa joj i sa 61 godinom ne predstavlja problem da se slika golih grudi ili samo u vešu.

