INTERVJU, FILIP ČUKANOVIĆ: ZA IZLAZAK PRED KAMERE TREBA MI 7 MINUTA: Trudim se da uvek budem raspoložen!

Novinar Filip Čukanović karijeru na televiziji počeo je kao reporter jutarnjeg programa, a tokom leta na Prvoj gledamo ga svakog vikenda u ulozi domaćina emisije "Jutro". Prva ljubav ovog rođenog Kraljevčanina jeste radio, ali njegov domaći teren su intervjui i izveštavanje sa ulica i najznačajnijih političkih događaja u zemlji i svetu.

Za mnoge je verovatno bilo iznenađenje kada su vas nedavno videli u ulozi domaćina jutarnjeg programa. Da li vas je ovaj poziv dočekao spremnim?

- Iznenađen sam bio kada me je direktor televizije Vladan Mitić pozvao. Nisam odmah prihvatio, jer je to ogromna odgovornost budući da sam vodim i uređujem najzahtevniji TV format. Potom sam obavio ozbiljan razgovor sam sa sobom i prihvatio izazov, a već posle prve probe shvatili smo da je to to i da neće biti loše, naprotiv. Zanimljivo je da sam pre tačno 10 godina počeo saradnju sa Jovanom Joksimović i Srđanom Predojevićem kao reporter programa koji su radili na Pinku. Drago mi je što smo spletom okolnosti u istom timu i deceniju kasnije.

foto: Promo

"Jutro" nije prvi "živi" program koji ste vodili?

- Zanimljivo je da sam dve večeri zaredom, pre ulaska u studio jutarnjeg, vodio vanredni program "Prva tema", koji je trajao duže od četiri sata. Tako sam iz studija izašao pola sata posle ponoći, a jutarnji je počeo samo sedam sati kasnije. To iskustvo mi je pomoglo da "osetim studio", tako da sam se osećao kao kod kuće. Prija mi taj program.

Da li je uvek lako poželeti dobro jutro gledaocima i još ustati u četiri sata?

- Da vam otkrijem - niko ne ustaje u četiri sata, bar ne kod nas na televiziji. Program vikendom počinje u 8, sve je spremno prethodne večeri, ako nema neplaniranih dešavanja, tako da se budim u 6.30. Muško sam, pa mi za oblačenje i šminkanje treba 7-10 minuta, tačno. Trudim se da uvek budem raspoložen jer niko ne želi da gleda namrgođeno lice dok pije jutarnju kafu. Moj zadatak je da budem član vaše porodice, da me želite u svojoj dnevnoj sobi. I mene i goste, koji su sastavni deo programa.

Kakvi su planovi s vašom autorskom emisijom "Lično, nezvanično"?

- To je produkciono veoma zahtevna i skupa emisija. Zbog koronavirusa nemoguće je putovati i sve je na čekanju, pa tako i ona. Volim taj format, ali u ovom trenutku "Jutro" je prioritet.

Ko vas je od sagovornika posebno iznenadio?

- Niko, jer sam uglavnom veoma dobro informisan o ljudima sa kojima radim, to mi je posao. Na primer, emisija sa Milošem Bikovićem, spletom nesrećnih okolnosti, snimljena je za dva sata, a sa Lukom Jovićem snimali smo dva dana. Sve zavisi, ali to je čar te emisije.

Publika najviše pamti vaše intervjue s predsednikom Srbije. Kakav je utisak Aleksandar Vučić ostavio na vas?

- Predsednik i ja godinama sarađujemo, uostalom kao i sa svim političarima. Nismo prijatelji, već imamo poslovnu saradnju i, bez želje da ulazim u politiku, reč je o čoveku koji je veliki profesionalac, sa osećajem za medije, pa su zato i on i njegov tim uvek spremni da realizuju moje često nekonvencionalne ideje. Nije to ništa novo, u svetu se tako radi, samo treba posmatrati širu sliku.

U novinarstvo ste se zaljubili još kao tinejdžer. Da li ste nekad želeli da se bavite nečim drugim?

- Kao mali "popravljao" sam kućne aparate, zatim hteo da budem lekar, pa pravnik. Ipak, srećan sam sa zanimanjem koje sam odabrao jer mi je omogućilo da vidim ceo svet, naučim mnogo o ljudima, ali i brže sazrim, jer radim od svoje šesnaeste godine. Danas imam 29 i odrastanje na televiziji me je umnogome ojačalo, ali i pripremilo za mnoge izazove ovog predinamičnog posla. Ko shvati da je novinarstvo stil života, ima šansu da uspe.

Prva ljubav: Radio mi je pomogao da savladam dikciju Počeli ste na radiju Pingvin. Šta ste tamo naučili? - Dikciju i osećaj za vreme, što mi je pomoglo u reporterskom poslu. Naučio sam šta je dinamika i na tome insistiram i sada u programu. Kolege s kojima radim imaju muku jer mi je sve "dosadno i presporo", ali smatram da samo dinamičan program može biti prihvaćen kod šire publike, koja živi brzo.

Imate li uzore i ko vam je najviše pomogao svojim savetima?

- Jovana je uvek tu za mene i često se čujemo. Ne samo ona već i brojne druge kolege čije mišljenje cenim, i to nisu samo ljudi sa Prve. Imam dobru komunikaciju sa kolegama sa drugih televizija, što mislim da je izuzetno važno.

Ko je Filip Čukanović privatno?

- Celog života pokušava da se ugoji, ali mu baš ne ide. Trenutno je posvećen treninzima u teretani i nada se da mu neće dosaditi kao prethodnih desetak puta. Voli da putuje i uvek nađe vremena za porodicu i drage ljude.

Kurir, Foto: Aleksandar Krstović

Kurir