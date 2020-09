OTAC ARSENIJE OD ROKERA DO MONAHA: Ko je čovek koji se družio sa članovima benda EKV i Sonjom Savić otkriveno u filmu!

Dokumentarac "Otac Arsenije" u režiji Svetlane Cemin prikazan je na ovogodišnjem Beldoksu ispred Muzeja Jugoslavije u okviru programa Beldoks festivala. "Otac Arsenije" je zapravo priča o prepoznatljivoj ličnosti zlatnog perioda u Beogradu osamdesetih godina prošlog veka.

Iguman Arsenije Jovanović rođen je 1960. godine u Beogradu kao Aleksandar Aca Jovanović, a po struci je diplomirani stomatolog. Poznati monah Arsenije, koji putuje po svetu i drži predavanja o pravoslavnom hrišćanstvu i o svom životu pre nego što se posvetio crkvi, napisao i zapaženu knjigu "Bog i rokenrol".

foto: Printskrin/Youtube

Družio se sa članovima grupe Ekatarina Velika, Ivicom Vdovićem, slikarom Dušanom Gerzićem Gerom, glumicom Sonjom Savić... Otkad je postao monah, Arsenije je bivstvovao na Hilandaru, zatim na Ostrogu, Visokim Dečanima i proveo takođe pet godina u isposnici blizu Albanije. Svetlana Cemin napominje da su prvi kadrovi nastali u junu 2018, kada je otac Arsenije došao u Njujork, gde je držao predavanje o pravoslavlju i crkvi, a posle je snimanje nastavljeno u Srbiji.

O danima provedenim sa ocem Arsenijem i snimanju Svetlana je izjavila: - S obzirom na to da smo se otac Arsenije i ja poznavali iz davne prošlosti, pre nego što je on postao iguman, on je s lakoćom prihvatio ideju o našoj saradnji i tako se spontano krenulo u realizaciju ovog filma, prvo na Menhetnu, a zatim u manastiru Ribnica.

Životna priča oca Arsenija je fascinantna sama po sebi i tražio se odgovor na to kako je došlo do preobraženja jednog urbanog avangardnog umetnika u visokog duhovnika. Kompleksnost njegove ličnosti se ocrtava, između ostalog, u svim tim njegovim kreativnim delatnostima, koje su svakodnevno upletene u monaško okruženje.

Kurir/ Foto: Promo

Kurir