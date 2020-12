USPEŠAN KRAJ GODINE ZA BEOGRADSKU FILHARMONIJU: Za kampanje u doba korone osvojili čak pet nagrada!

Udruženje za tržišne komunikacije Srbije nagradilo je kampanje Beogradske filharmonije sa čak pet priznanja na godišnjoj dodeli nagrada povodom dana UEPS.

Kampanja „Beogradska filharmonija - Muzika svuda“ u saradnji sa agencijom McCann Beograd, nagrađena je sa tri priznanja, a „Filharmonijska onlajn sezona“ dobila je dve nagrade.

Oba projekta koja je Beogradska filharmonija sprovodila u različitim periodima godine obeležene pandemijom, našla su se u konkurenciji. U kategorijama Kultura i edukacija i Covid Creative Community, „Beogradska filharmonija – Muzika svuda“ nagrađena je zlatnim, a „Filharmonijska onlajn sezona“ srebrnim priznanjima. Takođe, u kategoriji Društveno odgovornih kampanja „Beogradska filharmonija – Muzika svuda“ nagrađena je srebrom.

Pretvarajući krizne situacije u prilike, Beogradska filharmonija je uspela da pronađe put do publike čak i kada su koncertne aktivnosti onemogućene ili se održavaju u znatno smanjenom obimu. Tako je „Filharmonijsku onlajn sezonu“ Društvo Srbije za odnose s javnošću već nagradilo za najbolju digitalnu komunikaciju. Pored priznanja na UEPS za „Muziku svuda“, najveći uspeh ove akcije je što se do sada čulo preko 50 000 sati muzike Beogradske filharmonije van koncertne dvorane, na 388 lokacija, i to na 103 mesta širom Srbije.

