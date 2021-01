ĐORĐE JE DOBAR I POŽRTVOVAN OTAC: Reditelj uveren da će stvarni lik iz filma dobiti decu nazad (KURIR TELEVIZIJA)

Srdan Golubović, reditelj filma "Otac" za Kurir televiziju je govorio o filmskom nagrađivanom ostvarenju i poznanstvu sa Đorđem Joksimovićem iz okoline Kragujevca i njegovoj hrabroj borbi za svoju decu koju su nadležne službe oduzele i dale ih hraniteljskoj porodici.

"Uverio sam se kroz razgovore sa Đorđem da je on dobar i požrtvovan otac, a smatram da je to najvažnije u svemu ovome. Nadam se da će nadležni učiniti sve i proveriti sve okolnosti, pokušati da pomognu Đorđu, i na kraju verujem da će ići ka tome da mu vrate decu, on ima ljubav i brigu prema svojoj deci", rekao je reditelj.

Naglasio je da je dobra stvar što umetnost otvara oči drugim sferama života da problemi mogu da se reše, u okviru zakona i mogućnosti.

"Ovo je problem koji je po meni rešiv. Ne mogu da kažem da je sve loša namera, i nije, ima puno birokratskih stvari koje nisu odlika samo ovog društva", zaključio je Golubović.

OVDE MOŽETE DA PRATITE UŽIVO KURIR TV

(Kurir.rs)

Kurir