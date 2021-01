PRE 7 GODINA SAM BIO UHAPŠEN, NE PONOSIM SE TIME! Džastin Biber poslao SNAŽNU poruku i otkrio nepoznate detlje iz života!

Pevač Džastin Biber pre sedam godina našao se u centru skandala kada je bio uhapšen u Majamiju.

Podsetimo, Džastin je tada vozio nesmotreno, a čak se opirao hapšenju. Na kraju, on priznao krivicu, a nešto kasnije donirao je 50.000 dolara u humanitarne svrhe.

Biber, koji je rešio da radi na sebi da postane bolji čovek, oglasio se na Instagramu inspirativnim statusom.

- Pre 7 godina sam uhapšen, nije moj najlepši trenutak. Ne ponosim se time gde sam bio u životu. Bio sam povređen, nesrećan, zbunjen, ljut, obmanjivan, neshvaćen i ljut na Boga .. Takođe sam nosio previše kože za nekoga u Majamiju. Sve ovo da bih rekao da me Bog doveo dalek put. Od tada do sada nešto shvatam .. Bog mi je tada bio blizak kao i sada. Moje ohrabrenje vam je da neka vaša prošlost bude podsetnik na to koliko vas je Bog doveo. Ne dozvolite da sram uništi vaše "danas", neka Isusov oproštaj preuzme i gledajte kako vaš život cveta u svemu onome što vas je Bog zamislio. Volimo vas društvo, celim srcem - napisao je Džastin na Instagramu i objavio fotografiju svog hapšenja 2014. godine.

