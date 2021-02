NJEMU JE BJELA PRVO POVERIO ULOGU TIRKETA: Biković je trebalo da igra Ivicu Beka, a evo zašto je Marko Janketić odbio glavnu ulogu

Marko Janketić odbio je ulogu Aleksandra Tirnanića Tirketa u filmu "Montevideo, Bog te video"! Mladi glum ac je reditelju Draganu Bjelogrliću bio prvi izbor za rolu čuvenog jugoslovenskog fudbalera, ali je Janketić u poslednjem trenutku odustao. Tako je glavnu ulogu u ovom sada već kultnom filmu dobio Miloš Biković.

- Bjelogrlić je dugo razmišljao kome da poveri ulogu. Imao je veoma nezahvalan zadatak da debituje kao reditelj, ali i da otvori prostor jednoj potpuno novoj generaciji glumaca, da im da prostori poverenje. Dok je birao glavne uloge, nas 15-20 mladih glumaca svakodnevno je išlo na treninge - ispričao je Biković, koji je inače bio planiran za ulogu Ivice Beka.

- Nadao sam se da ću dobiti ulogu lvice Beka, nisam imao ambicije za glavnu. U jednom trenutku Dragan me je pozvao i rekao: „Vidi, ja hoću da ti dam Tirketa, ali mnogo si visok i pojma nemaš da igraš fudbal." Rekao sam mu da ću se potruditi oko fudbala. Miloš je objasnio da su mu pripreme za ulogu bile veoma naporne i da mu je to jedan od najstresnijih perioda u karijeri.

foto: FOTO: MONTEVIDEOPROJECT.COM

- Imao sam treninge kad i cela ekipa, ali i nasamo sa trenerom i sam sa sobom kad me niko ne vidi. To je zahtevalo mnogo rada i taj period mi je bio stresan. Onda sam shvatio da nikada neću naučiti dobro da igram fudbal, ali mogu da iskoristim nekoliko trikova koje ću da navežbam do perfekcije. A kad te trikove izvedem, sve posle toga će delovati kao da znam da "vladam" fudbalom. Tako sam i koncipirao svoj lik - rekao je Biković.

Marko Janketić tada nije pristao da glumi u "Montevideu" jer je odlučio da se posveti samo predstavi "Prljave ruke" Nikite Milivojevića. Ulogu Igoa je nekad igrao njegov otac Miša Janketić i mnogo mu je značilo da bude deo te glumačke postave. Međutim, ova predstava je vrlo brzo skinuta s repertoara.

foto: Vladimir Šporčić

"Montevideo, Bog te video" (2010) i nastavak "Montevideo, vidimo se" (2014) nalaze se na drugom i trećem mestu najgledanijih srpskih filmova u domaćim bioskopima u novijoj istoriji. Prvi deo filma videlo je 516.124, a drugi 498.501 osoba. Na prvom mestu je "Južni vetar" sa 618.415 gledalaca.

foto: Daily Motion Printscreen

