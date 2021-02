ULIČNI SVIRAČ SE OPROSTIO OD BALAŠEVIĆA: Poslušajte pesmu zbog koje se svi prolaznici naježe (KURIR TELEVIZIJA)

Ulični svirač Zoran koji Novosađane uglavnom uveseljava svojom muzikom i izvedbom na gitari, ove noće napravio je izuzetak i oprostio se od novosadskog mornara - Đorđa Balaševića.

Zoran je imao priliku da upozna Balaševića, a ovom prilikom je konstatovao da je njegov odlazak veliki gubitak za Novi Sad.

"Upoznali smo se spontano. Ja sam svirao njegove pesme i on je čuo "Život je more" i baš je došao, ispred njega sam odsvirao i to nikad neću zaboraviti!", rekao je ulični svirač.

Za kraj je odsvirao pesmu zbog koje se uvek naježi - "Lepu protinu kći".

