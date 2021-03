CRNA UDOVICA JE IMALA SVE: Jahte, brza kola, mnogo para, ali je sve to odbacila: Unajmila kuvara da ubije njenog BIVŠEG muža!

Mnogi se još sećaju tragedije koja se dogodila 27. marta 1995. godine kad je na ulazu u svoju kancelariju ubijen 46-godišnji Mauricio Guči, unuk Alda Gučija, koji je porodičnu firmu pretvorio u modnu imperiju.

Bilo je vedro i toplo prolećno jutro 27. marta 1995. godine, oko pola devet, kad je 46-godišnji Mauricio Guči izašao iz svog milanskog stana u kratku šetnju do kancelarije u ulici Via Palestro 20, u srcu modne metropole. Kao i obično pod pazuhom je stezao mnoštvo modnih časopisa i novina, odeven u odelo i kravatu, a na nogama je imao cipele Guči, naravno. Prošao je pored velikog gradskog parka Điardini Publići i počeo se penjati kratkim stepenicama na putu do svoje kancelarije.

Pratio ga je u stopu nepoznati muškarac i pre nego što je Mauricio uspeo da uđe u zgradu, taj čovek mu je ispalio tri metka u leđa. Kad se srušio na crveni mramorni pod, ubica mu je ispalio još jedan hitac u glavu da bi bio siguran da je odradio posao do kraja.

To je priča po kojoj se upravo snima film i to pod palicom slavnog reditelja Ridlija Skota, koji je na setu okupio izuzetnu glumačku ekipu. U filmu koji upravo snima u Italiji glavnu žensku ulogu igraće Ledi Gaga. Ridli Skot je film trebalo da snimi prošle godine, ali se sve razvuklo zbog pandemije korone. Ulogu Mauricia Gučija će igrati Adam Drajver, a ostale muške članove dinastije Guči igraće Džared Lito, Al Paćino i Džeremi Ajrons.

Najvažniju ulogu ima upravo Ledi Gaga, koja će glumiti glavnu negativku - bivšu Mauriciovu suprugu Patriciju Ređiani. Ubistvo je šokiralo svet i ostalo je upamćeno kao jedan od najvećih skandala u novijoj istoriji Italije.

Dve godine istražitelji su tapkali u mraku i nisu mogli otkriti ko je imao motiv. Ne samo da su tražili ubicu, već i naručioca. Istraživalo se je li Mauricio zapao u finansijske dugove zbog prilično raskalašenog života ili je pak ubica neko unutar porodice koja je rastrzana svađama.

Konačno, otkriće je šokiralo Italijane ali i svetsku javnost jer je ubistvo naručila njegova bivša supruga Patricija, od koje se Mauricio razveo četiri godine ranije, nakon 18 godina braka. Navodno besna što joj je brakorazvodnom parnicom pripalo "samo" oko 900.000 funti godišnje, (danas bi to bio otprilike dvostruki iznos - odnosno oko 2.100.000 evra), a još više u strahu da se Maurcio ponovno ne oženi, sumanuto je tražila osobu koja bi bila sposobna da ubije njenog bivšeg muža.

Pronašla ga je uz pomoć Pine Aurieme, vidovnjakinje koja se kretala među bogatašima, ali se borila sa dugovima. Spojila ju je sa Benedetom Seraulom kuvarom i vlasnikom picerije koji je, kao i Aurieme kuburio sa dugovima, pa mu je popriličan iznos za ubistvo zvučao dovoljno primamljivo. Nakon što je Mauricio ubijen, počele su svađe između saučesnika.

Pina Auriema počela je ucenjivati Patriciju da će otkriti policiji priču ako joj ne bude davala novac. Na kraju, 1998. godine počelo je suđenje a na optuženičkoj klupi osim Patricije Ređiani, našla se i vidovnjakinja i vlasnik picerije, ali i vozač koji je Benedeta odvezao sa mesta zločina, kao i portir u Gučijevoj poslovnoj zgradi. Ubica je dobio doživotni zatvor, Patricija 29 godina jer je naručila ubistvo, a ništa bolje nije prošla ni vidovnjakinja koja je osuđena na 25 godina zatvora. Vozač i portir dobili su takođe rigorozne kazne – prvi 29, drugi 26 godina. Patricia je 2011. godine dobila mogućnost da se preseli u zatvor poluotvorenog tipa u kojem se od zatvorenika očekivalo da rade ne bi li se bolje jednog dana bolje adaptirali na slobodu. Tada 63-godišnja Patricija je to odbila.

- Nikad u životu nisam radila, pa zasigurno neću sad početi. Puštena je nakon 16 godina na slobodu, a sud joj nije ukinuo apanažu od 900.000 funti godišnje, pa joj je isplaćeno i oko 16.000.000 funti za 16 godina koliko je provela u zatvoru. Tako se domogla enormnog bogatstva o kojem je toliko sanjala, jer kako je jednom izjavila:

- Radije bih plakala u Rols Rojsu, nego na biciklu.

Danas ova 72-godišnjakinja, kojoj su nadenuli nadimak "Crna udovica", živi sama jer je rekla da je Mauricio zapravo bio njena životna ljubav. Ćerke Alesandra (44) i Alegra (40) nemaju sa njom mnogo kontakta.

