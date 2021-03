UMESTO U POZORIŠTE UŠLA JE U VODOVOD I TRAŽILA SLOBODU! Dragana Mićalović ispričala najveći blam iz prošlosti, SMEH DO SUZA!

Glumica Dragana Mićalović otkrila je koji joj je najveći blam koji pamti.

Naime, Dragana je prvi put došla u Beograd sa samo 15 godina kada je upisala Srednju muzičku školu, a kao i većina i ona je imala tada problem da se snađe u prostoru.

- Kada sam došla u Beograd sa 15 godina. Kada sam upisala Srednju muzičku školu, moja sestra je tada radila u Pozorištu na Terazijama i rekla mi je u pauzi da pitam nekoga od drugara iz škole da mi objasni gde se nalazi pozorište. Mene je jedan moj drug, Dimitrije odveo, međutim ni on nije znao gde se tačko nalazi Pozorište na Terazijama i ja sam ušla u taj objekat iako mi nije delovao kao pozorište i rekla sva samouverena "Ja sam sestra Slobode Mićalović, ona ima ovde probu". Oni su me upitali "Kakvu probu?". Ja sam zapravo ušla u Vodovod. Ali bože moj, to je bilo sa druge strane pozorišta - ispričala je glumica Dragana Mićalović za Prvu.

