GORICA POPOVIĆ ZA KURIR O ČUVENOM VLASTI: Ova prokleta bolest uzima ljude, bio je DIVAN glumac

Glumica Gorica Popović oprostio se od kolege Vlaste Velisavljevića, koji je preminuo u 85. godini posle borbe sa korona virusom.

"Mnogo sam ga volela, on je bio izvanredan čovek, divan glumac, jedna prosto izuzetna osoba. Strašno mi je žao, bila sam jako uznemirena kada sam čula da je u bolnici i godine su učinile svoje. Poslednje što smo radili zajedno bili su "Švingleri" prva sezona. On je uvek bio veseo, radili smo i "Seljake" seriju. Bio je uvek spreman za šalu, za neke anegdote. Jako mi je teško, žao mi je. Odlaze vidni ljudi. Bio je voljen i omiljen. Kada sam ja radila nešto sa starim šlagerima, on je čuo da tražim te stare šlagere i onda mi je poklonio ceo jedan set neke muzike. Imam samo lepe uspomene sa njim. Strašno mi je žao, ova prokleta bolest uzima ljude", rekla je za Kurir.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/M. K.

