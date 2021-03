NUDILI SU MU DA SEDI SA POZNATIMA U PIONIRU A ON JE HTEO SAMO MEĐU NAVIJAČE Vlasta Velisavljević je bio najstariji navijač Zvezde

Zdravstveno stanje glumca, koji je bio pozitivan na korona virus, pogoršalo se pre nekoliko dana i sa Infektivne klinike prebačen je u KBC Dragiša Mišović, gde je stavljen na respirator.

Vlasta Velisavljević je ranije primio obe doze vakcine, ali se njegovo stanje pogoršalo.

Velisavljević je prošlog leta napunio 94 godine, postavši time najstariji aktivni srpski glumac, ali i najstariji navijač Crvene zvezde čije utakmice u Pioniru nije propuštao.

Ostaće upamćeno da su mu crveno-beli čuvali mesto na stolici tik uz teren, a tu privilegiju imaju ugledni članovi kluba. Međutim, slavni glumac nije voleo da sedi među poznatima, već je uvek bio među navijačima.

Želeo je da oseti atmosferu!

"Pitate me gde sedim? Ja menjam mesta. Neću da me svrstavaju među ove ili one. Znate, meni su želeli da daju ulaznicu sa kojom mogu da sedim uz teren, ali ja to ne želim. Jednom me je reditelj Dejan Mijač pozvao da pratim pored aut-linije i došao sam jer mi je on prijatelj, ali onda sam shvatio da mi je lepše na tribinama. Pored terena sedi, da kažemo elita, to su smireni navijači, a na tribini je već drugačije. Malo je bučnije, a to mi se više dopada", pričao je jednom prilikom Vlasta, koji je na terenu imao svog miljenika.

foto: Damir Dervišagić

"U Zvezdi najviše volim Branka Lazića. Koliko je samo požrtvovan! Za svaku loptu se baca. Ne znam da li ste primetili, ali na jednoj od prethodnih utakmica se povredio. Igrao je posle toga, što znači da je dobro. A u Partizanu volim da gledam Novicu Veličkovića. Srčan je, borben", hvalio je Vlasta Zvezdinog defanzivca.

(Kurir sport)

Kurir