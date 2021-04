HOĆE DA UBIJU LEČIĆA! Eva Ras ne prestaje da ŠOKIRA izjavama: Sramota me što sam njihova koleginica! Spomenula i Gagu Nikolića!

Glumica Eva Ras je dala svoj sud o optužbama glumice Merime Isaković, na račun glumca Branislava Lečića, da ju je pre nekoliko decenija seksualno zlostavljao.

foto: Printscreen/Pink.rs

- Ja sam naravno protiv silovanja, ali njen iskaz je lažan od prve rečenice. Vidim da je slagala za godine. Govori kako je Lečić smrdeo i nije imao dušu! Insinuira se da Lečić siluje invalide i nikako da objasne da nije tako. A ja sam zla baba koja je protiv žrtava. Pa da li je došlo vreme u Beogradu da muškarci nemaju pravo na žive, da ja mogu da kažem da ste me silovali i ja postajem žrtva, a vi predatori. Sad je takva atmosfera u Srbiji - priča Ras.

- Ona se navodno odbranila, čitala sam da je odglumila najveću ulogu u svom životu. Navodno je glumila da ima napad kičme, i ona nije silovana, ona je čista obraza, a Lečić... To nije napad na jednog čoveka, ti ljudi imaju porodicu, decu, a te glumice nemaju ni dokaza, ni obraza - kaže Eva.

Osvrnula se i na optužbe glumice Danijele Štajnfeld, za koju tvrdi da je lagala.

- Štajnfeld je lagala. Za ''New York Times'' je znala da je odvedena za Ritopek, a za naše medije nije znala gde je vodi - dodaje glumica.

foto: Printscreen/Pink.rs

Nakon iznošenja svojih stavova, gde je branila optužene, Eva Ras je doživljavala niz neprijatnosti.

- Neko je pokrenuo kampanju gde su ove žene upotrebljene. To je prava kampanja, da one prave silovane žene će biti još više uplašene, i još manje će prijavljivati, jer se ova kampanja pretvorila u kampanju protiv muškog roda u Srbiji. U autobusu su vikali na mene ''Zbog takvih kao što si ti baba! Zbog takvih žene ne prijavljuju silovanje!'' - otkriva Eva.

- Kako da ne pozli Lečiću, kad se mrtvi pozivaju da dokažu da je on silovatelj. Pa znate šta to znači da je ova pomenula Dragana Gagu Nikolića, da je se njemu poverila... Kakva sramota da sam njihova koleginica! One postavljaju taj slučaj kao da će spasiti čovečanstvo! Kako da verujem ženi da je silovana, kad ne zna koliko je godina imala kad se to dogodilo... Ako se dogodilo! Verujte da u Srbiji 80% ljudi gleda na Lečića kao da siluje invalide. Jer Merima je sada poznata kao žena u kolicima, a ne po filmovima. Hoće da ubiju čoveka - zaključila je Ras u "Novo Jutro".

foto: Zorana Jevtić

Kurir.rs/M.M .

